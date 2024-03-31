نيللي كريم تخرج من الورطة وتستعين بالأحجار الكريمة.. أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "فراولة"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم بعد اختفاء مستر يانج "عبد الحكيم الصيني"، صاحب شركة منتجات الطاقة الحيوية، ومصادرته المنتجات في ميناء شنجهاي، وتصفير حسابات الشركة البنكية، شعرت فراولة بالورطة وتحديدا لم يتم تسليم المنتجات للزبائن فقامت بتأجيل الاستلام لهم لمدة أسبوع.

علا رشدي تنقذ نيللي كريم بعد نصب الصيني عليها

واقترحت "دينا " علا رشدى على فراولة أن تبدل الأحجار الصينية بأحجار كريمة مصرية وبالفعل اتفقت نيللي كريم مع الراحل جميل مرسوم الذي ظهر كضيف شرف بأم يصنع لها أحجار كريمة ويكون حل بديل للأزمة التي تورطت بها.

أحمد فهيم يصحح وجهة نظره في نيللي كريم

كما تعاطف أحمد فهيم مع نيللي كريم وقال لها أنه كان يخاف منها أم تستولى على كل شئ خاصة بعد ترقيتها ولكنه اكتشف في النهاية أنها شخصية تستحق التقدير والاحترام وعلى قدر المسؤلية.

صدقي صخر يبلغ عن فراولة وشركاؤها

وفي نهاية الأحداث أبلغ صدقى صخر الشرطة عن الشركة الصينية التي تبيع الوهم للناس ودافعت جيلان علاء بأن شركتهم متخصصة فقط في الأحجار الكريمة المصرية.

قصة مسلسل فراولة

المسلسل اجتماعي لايت كوميدي وهي فتاة فقيرة وانتقلت إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

نجوم مسلسل فراولة

مسلسل فراولة من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

