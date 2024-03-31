نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرض 21.. أحداث الحلقة 19 من مسلسل "لانش بوكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل لانش بوكس، ادارة بسمة (غادة عادل) معرض السيارات الخاص بنادر زوجها (أحمد وفيق)، بينما يبقى هو مع الأطفال بالمنزل.

وتستعرض الحلقة طلب مروان (المطرب شاهين) من بسمة استلام سيارات لحسابه، وتكتشف تهريبه لأدوية بداخلها، فتقرر الصديقات أخذ الأدوية لمساومته على نسبة.

وتشهد الحلقة زيارة الضابط شريف (هشام إسماعيل) لمريم (فدوى عابد) وآدم في منزلهما، ويخبرها بمعرفته بسرقة آدم الدليل، ويحاول مساومتها.









مواعيد عرض مسلسل لانش بوكس والقنوات الناقلة





ويعرض مسلسل لانش بوكس يوميا خلال شهر رمضان المبارك على قنوات النهار والنهار دراما واون وdmc، ومواعيد عرض مسلسل لانش بوكس هي الساعة 10 مساء وتعاد الحلقة في الساعة 2:30 صباحا، وفي اليوم التالي الساعة 3:45 عصرا.





قصة مسلسل لانش بوكس

لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشارًا حول العالم.

والعمل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أنالأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.



أبطال مسلسل لانش بوكس

ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع،وغيرهم.