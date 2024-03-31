نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة للحلقة الواحد والعشرين من مسلسل صدفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور عرض الحلقة الواحد والعشرين من مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية القنوات الناقلة للحلقة.

القنوات الناقلة لمسلسل صدفة

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة، قناة cbc، قناة dmc بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

قصة مسلسل صدفة

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

أبطال مسلسل صدفة

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

الحلقة العشرون من مسلسل صدفة

شهدت الحلقة العشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، عدة أحداث، حيث رأى جلال - رشدي الشامي، في بيت طارق - عصام السقا، حذاء امراة، ولكنه لم يعرف من معه فى الشقة، وعندما ذهب للمكتب كانت السكرتيرة - رانيا الخواجة، تريد توقيعه على بعض الأوراق، وبالصدفة سقطت تلك الأوراق على الأرض وعندما هم فى جلال لالتقاطها رأى حذاء السكرتيرة والذي كان نفس الحذاء الذي رأه فى منزل طارق، أتصلت بطارق لتستنجد به في البحث عن فرح، ولكن طارق يدّعي المرض ويطلب منها أن تحضر له العلاج وتأتي لمنزله، وكان قد أتفق مع حبيبته السكرتيرة، بأنه سيجعلها توقع على كل الممتلكات التي باعاها لها عمه، وتقع صدفة في الفخ وتذهب له بالفعل.