يوسف عمر لـ "دوت الخليج الفني": "أعلى نسبة مشاهدة" أعجب الجمهور لأنه حقيقي.. لم أتوقع نجاح شخصيتي في المسلسل.. وانتظر آراء والدتي في جميع أعمالي (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاع الفنان الشاب يوسف عمر أن يخطف الأنظار إليه ويتصدر اسمه جميع مواقع التواصل الإجتماعي خلال النصف الأول من شهر رمضان وذلك بسبب مشاركته في عملين مختلفين وهما (أعلى نسبة مشاهدة، لحظة غضب) وبالرغم من أن الشخصيتين مختلفتين عن بعضهما البعض إلا أنه استطاع أن يقنع الجمهور بتلك الشخصيات.

وكان لـ "دوت الخليج الفني" حديثًا مع الفنان يوسف عمر عن كواليس مسلسل أعلى نسبة مشاهدة وهل لاقي صعوبة في تصوير عملين معًا، وأيضًا عن رأيه في القضية التي ناقشها مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة".

وإليك نص الحوار:-

ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"؟

“ورق المسلسل هو أكثر شئ جذبني للمشاركة به، لأن المسلسل يتحدث عن شئ واقعي جدًا وأيضًا قريبة من الناس، والمسلسل يقدم رسالة هامة جدًا تحديدًا في وقتنا الحالي”.

هل توقعت نجاح شخصية "حسن" فى مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" ؟

لا لم أتوقع هذا النجاح، أنا لا أضع توقعات ولكن اتفاجئ بردود أفعال الجمهور، انا أقدم الشخصية مثلما يريد المخرج والمؤلف وأنتظر ردود الأفعال.

إذا رأيت شخصية قريبة منك تقوم بعمل فيديوهات مثل شيماء في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" ماذا ستفعل؟

سأقوم بتقديم النصيحة له على الفور.

هل تري أن الجميع حاليًا أصبح يجري وراء الشهرة والتيك توك بأي طريقة ؟

يوجد الكثير من شباب بيقومون بعرض حياتهم بشكل مبالغ فيه وأنا رأيي الشخصي أن هذا غير صحيح 100٪، لأن بالعكس السوشيال ميديا مثل ما يوجد بها الإيجابي بها السلبي أيضًا ولها مسأوي، وأعتقد أن رسالة المسلسل كانت واضحة حيث أنها قامت بتسليط الضوء على الهوس بالسوشيال ميديا والشهرة وأنها مثل ما تقدم فوائد فهي أيضًا تقدم أذي كبير.

هل تعتقد أن المسلسل كان يحتاج أن يكون 30 حلقة، وتري أن المسلسلات القصيرة لقت نجاح كبير في الآونة الأخيرة ؟

اعتقد أن ال 16 حلقة من المسلسل كان يوجد بهم أحداث كثيرة وأيضًا القصة خلصت، أكيد طبعًا المسلسلات القصيرة لقت نجاح ولكن في نفس الوقت إذا يوجد مسلسل 30 حلقة والدراما تحتمل أن تكون 30 حلقة بالعكس دي حاجة جميلة جدًا

كثير من الجمهور ربط قصة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بقصة تيك توكر موجودين بالفعل، هل هذا الربط صحيح؟

يوجد تشابه كثير من لأن هذه الأشياء نحن نراها بشكل يومي فكان يوجد تشابه كبير بين المسلسل والواقع وهذا الذي جعل الجمهور يحب المسلسل لأن الجمهور شعر أنه حقيقي.

هل وجدت صعوبة في تقديم شخصيات مختلفة في السباق الرمضاني ؟

بالطبع كان يوجد صعوبة ولكن أنا قمت بتصوير "أعلى نسبة مشاهدة" قبل مسلسل "لحظة غضب" فكان يوجد مساحة وقت كفاية بين المسلسين لكي أقدر أن أقوم بتصوير العملين.

هل والدتك الفنانة لبني ونس تبدي رأيها في أعمالك ؟

والدتي تبدي رأيها في أعمالي وأنتظر رأيها ونصائحها دائمًا في أعمالي قبل البدء فيها.

ما هي الشخصية التي ترغب في تقديمها ؟

يوجد الكثير من الشخصيات التي أرغب في تقديمها لأن أنا دائمًا أحب تقديم أعمال مختلفة وبعيدة عن شخصيتي ولم اقم بتقديمها من قبل، وأنا أحب شخصية خالد الصاوي في فيلم الفيلم الازرق وحقيقي هذه الشخصية أرغب في تقديم شخصية مثلها، وأرغب أيضًا في تقديم شخصية تاريخية.

من الفنان والفنانة التي ترغب في العمل معهم؟

أرغب في العمل مع الفنان كريم عبد العزيز لأني أحبه كثيرًا، وأيضًا أرغب في العمل مع الفنانة مني زكي.