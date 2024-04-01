نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنا وسهير البابلي كنا بنام على الأرض.. أبرز تصريحات إسعاد يونس مع عمرو أديب في "بودكاست بيج تايم " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حلت الفنانة اسعاد يونس ضيفة على بودكاست BigTime، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها.

وتحدثت اسعاد عن علاقتها بالفنانة الراحلة سهير البابلي وكواليس اللحظات الأخيرة في حياتها وقالت:" أنا وسهير البابلي كنا ننام على الأرض ونـ "نم" للصبح".



وأضافت: "في مرة السيد راضي جالى وعرض عليا دور في مسرحية، فذهبت معه كنت ساعتها انتهيت من حكايات ميزو مع الراحل سمير غانم، فعند ذهابي إلى المسرح شاهدت الفنانة سهير البابلي مكنتش لسه تعرفني".

وتابعت:" عملت بروفة أمامها وأمام الفنان أبو بكر عزت وبعدين حصل بيننا صداقة قوية، وهي كانت صعبة كانت بتصحيني، وتصرخ في وجهي وتقول انا جعانة فكنت أحضر لها الطعام في مطعم وسط البلد".

مشاركة إسعاد يونس بمسلسل إذاعي "معاد مع إسعاد"

وتشارك إسعاد يونس بمسلسل إذاعي "معاد مع إسعاد" ويذاع على الراديو 9090 وتدور أحداث المسلسل حول إسعاد يونس التي تقرر كتابة مذكراتها، فتلجأ لشقة صغيرة كانت لجدتها بأحد أحياء مصر القديمة بمنطقة الأزهر، لتبدأ في رحلة إعادة اكتشاف للذات وإعطاء فرصة التعرف على الأماكن التاريخية الشهيرة.

آخر أعمال إسعاد يونس



والجدير بالذكر آخر أعمال إسعاد يونس فيلم عصابة عظيمة، الذي يعتبر آخر أعمالها الفنية، وجسدت دور امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، لكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة، ويتسبب ابنها في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه.

