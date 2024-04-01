سعاد يونس: "زوجي برنس وعظيم وأنبل الرجال"

القاهرة - محمد ابراهيم -

حلت الفنانة اسعاد يونس ضيفة على بودكاست BigTime، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها.

وقالت:" زوجي علاء من أعظم وأنبل الرجال، فهو القدوة بتاعتنا، فهو شخص جميل ولديه هيبة ".

وأضافت:"مازال يستمر زواجنا ٤٠ عام عشرة طويلة مليئة بالصعوبات والتحديات".

مشاركة إسعاد يونس بمسلسل إذاعي "معاد مع إسعاد"

وتشارك إسعاد يونس بمسلسل إذاعي "معاد مع إسعاد" ويذاع على الراديو 9090 وتدور أحداث المسلسل حول إسعاد يونس التي تقرر كتابة مذكراتها، فتلجأ لشقة صغيرة كانت لجدتها بأحد أحياء مصر القديمة بمنطقة الأزهر، لتبدأ في رحلة إعادة اكتشاف للذات وإعطاء فرصة التعرف على الأماكن التاريخية الشهيرة.

آخر أعمال إسعاد يونس



والجدير بالذكر آخر أعمال إسعاد يونس فيلم عصابة عظيمة، الذي يعتبر آخر أعمالها الفنية، وجسدت دور امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، لكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة، ويتسبب ابنها في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه.