بهذه الكلمات.. وفاء عامر تحيي ذكرى وفاة أختها

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت الفنانة وفاء عامر، على إحياء الذكرى السنوية لوفاة أختها هالة من خلال نشر صورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:"الفاتحة لأطيب قلب هالة أختي القائمة الصوامة".



وأضافت:"اللهم أغفر لها وأرحمها وعافها وأعف عنها اللهم اكرم نزلها ووسع مدخلها وأغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس.. الذكري السنوية وكأنه أمس وحشتيني يا قلب أختك".



تعليقات الجمهور على منشور وفاء عامر



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين، اللهم اجعلها من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال وفاء عامر



والجدير بالذكر آخر أعمال وفاء عامر مسلسل حق عرب، والمسلسل من بطولة، أحمد العوضي، رياض الخولي، ميرهان حسين، سلوى عثمان، وليد فواز، أحمد عبدالله محمود، كارولين عزمي، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، وفاء مكي، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

وتشارك أيضًا في مسلسل "ألف ليلة وليلة"، وتُجسد خلاله شخصية والدة ياسر جلال وتدعى فاطمة، والعمل يشارك في بطولته ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، مجدي بدر، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

