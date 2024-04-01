مسلسل 'مليحة': تسليط الضوء على القضية الفلسطينية وتفاعل وسائل الإعلام الإسرائيلية

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أحمد جودة - القاهرة - منذ بداية عرض حلقاته في النصف الثاني من شهر رمضان، حظي مسلسل "مليحة" بانتباه واسع، حيث تناول القضية الفلسطينية وكشف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

يعرض المسلسل على قناتي CBC وON، ويتناول قصة أسرة فلسطينية تحاول العودة إلى غزة عبر الحدود المصرية بعد النزوح جراء انتفاضة الحجارة الثانية في عام 2000 و2001.

وقد أثارت أحداث المسلسل اهتمام واسع في الجمهور المصري والعربي، كما أصبحت محط اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية التي ناقشته وتحللته بشكل مكثف.

ومن بين الصحف العبرية التي اهتمت بالمسلسل، صحيفة "يديعوت أحرونوت" التي قامت بتسليط الضوء على محتواه وتفاعلت معه في تقاريرها وتحليلاتها.

وفي حديث دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، تم التأكيد على أن أحداث المسلسل كانت محور حوار ومناقشة في جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية، مما يشير إلى الأثر الكبير الذي أحدثه المسلسل في الحوار الإعلامي حول القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال.

تفاعل الصحف الإسرائيلية مع مسلسل 'مليحة': تحليل وتقييم

مسلسل "مليحة" أثار ردود فعل متباينة في الصحف الإسرائيلية، حيث نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريرًا يعبر عن استيائها من المسلسل واتهمت العاملين فيه بتشويه صورة الإسرائيليين ودعم القضية الفلسطينية.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى الارتباط بين توقيت عرض المسلسل وأحداث غزة الأخيرة، معربة عن قلقها من تأثير المسلسل على الرأي العام العربي والعالمي.

من جانبها، اعتبرت صحيفة "معاريف" أن مسلسل "مليحة" يتبنى الرواية الفلسطينية دون مراعاة وجهة النظر الإسرائيلية، فيما أشارت "هآرتس" إلى أهمية الدراما العربية الإسلامية في مواجهة المخططات الإسرائيلية.

وتوقعت الصحف ردود فعل غاضبة من الإسرائيليين بعد عرض الحلقات الأخيرة من المسلسل، مشيرة إلى أنها قد تكون مشابهة لتلك التي أثيرت بعد عرض مسلسل "رافت الهجان".

يعرض مسلسل "مليحة" على قنوات متعددة في شهر رمضان 2024، مما يضعه ضمن الأعمال البارزة في هذا الشهر الفضيل.