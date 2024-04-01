غدر الجميع بأحمد العوضي ووفاء عامر.. أبرز أحداث الحلقة 21 من مسلسل " حق عرب "

القاهرة - محمد ابراهيم - دارت أحداث الحلقة 21 من مسلسل “حق عرب ” حول مازال عرب يقع في فخ مازن ورامي ولكن والد مازن يعطي أمر بترك عرب دون أن يعلم مازن وذلك بسبب معرفته عن إبلاغ والدة عرب الشرطة وعن غيابه.

ملخص الحلقة 21 من مسلسل "حق عرب"

و إخبار عبد ربه الشيخ فهيم أنه سيتزوج من حنان ولكن فهيم يصدمه سيتحقق الحلم.

و في مشهد آخر، يترك رجال والد مازن عرب في الصحراء ويظهر عدد من رجال البدو يكونوا سبب في نجاة عرب من الصحراء ويستعيد عرب وعيه ويذهب إلي منزله ولكن يظهر عليه ملامح التعب ويكون رجال عبد ربه في إنتظاره ويقوموا بضربه، وتتدخل والدته ماجدة ووالدته صباح، وقبل أن ينهي رباح أبو الدهب حياة عرب يأتي سيحة ومحسن بالشرطة ويأخذ الجميع.

و لكن كانت الصدمة لشقيق عرب والذي وقف بجانبه أنه تنازل عن محضر التعدي، وفي مشهد آخر نذهب إلي منزل سميحة والتي تذهب إليها والدتها صباح الجياش وتقوم بمشاجرة معها ومع زوجها جمال وذلك بسبب ما نسبه إليها و إلي عرب.

و أثناء عودة حنان من المستشفى هي ووالدها وشقيقه تستمع إلى ما حدث إلي عرب وتريد الذهاب إليه و لكن والدها يرفض ويخبرها أنها أخبرت عبد ربه بالموافقة بالزواج منه.

و في مشهد الأخير يطلب عرب من محسن أن يهتف إلى أبو عمار حتي ينقذه ويريد أن يذهب إلى المغربيلن و لكن أصدقائه رفضوا.

حق عرب

أبطال مسلسل “ حق عرب ”



مسلسل "حق عرب" يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.