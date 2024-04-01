بعد عرض الحلقة الـ 21.."حق عرب" يتصدر ترند منصة "X"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر النجم أحمد العوضي ومسلسل “حق عرب” مؤشر البحث “جوجل” بعد عرض الحلقة الـ21 أمس على قناة ON، التي تضمنت أحداثًا شيقة، منها تأكيد الشيخ للمعلم عبدربه أنه في حال انجاب طفلًا، سيتحقق النبوءة وسيقتل ابنه المستقبلي، مما يجعله يرفض الزواج من غير صباح لتجنب هذا المصير المحتم.



ملخص الحلقة 21 من مسلسل حق عرب





ووافقت حنان على الزواج من المعلم عبدربه، ووعدها بالسعادة والراحة، وبأنها ستكون ملكة وحرمًا كبير المغربين، وقرر والد مازن إطلاق سراح عرب السويركي وتهريبه، خوفًا من مطاردة الشرطة، وينقذه أحد العرباوية من الصحراء، لكن عند عودته إلى بيته، يتعرض لهجوم عنيف من قبل عبدربه ورجاله، حيث يتم طعنه بسكين في قدمه، ويحاول رباح قتله قبل وصول الشرطة.





ووجهت صباح كلمات حادة لابنتها سميحة، وعاتبتها على ما فعلته ووصفتها بأنها شيطانية ورمز للشر، وطالبتها بأن تتوب من فعلتها وتستحلفها بالتوبة قبل غضب الله.

موعد الحلقة الـ22 من حق عرب





تنطلق مساء الليلة عرض الحلقة الـ22 من مسلسل "حق عرب"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، سيتم عرض الحلقة على قناة ON Drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وكذلك في تمام الساعة 12 منتصف الليل على قناة ON، بالإضافة إلى عرضها عبر منصة WATCH IT.

قصة مسلسل حق عرب





مسلسل "حق عرب" يأخذ مشاهديه في رحلة إلى منطقة الجمالية في زمننا الحالي، حيث يسيطر عبد ربه، رجل في السبعينات من عمره، على المنطقة ويثير الرعب في قلوب الجميع. يحاول أخوه عطوة أن يكون دائمًا بجانبه ويطيعه في كل شيء. في أحد الأيام، يكتشف عبد ربه خيانة أحد رجاله الثلاثة المقربين، لكنه يجد الدعم والثقة في عزت السويركي، الذي يعتبره أقرب الناس إليه. عندما يلتقي بصباح الجياش، يتذكر عبد ربه ماضيه المليء بالأحداث.





أبطال مسلسل حق عرب





مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، والطفل منذر مهران. يأتي العمل بتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ويتم إنتاجه بواسطة شركة سينرجي.