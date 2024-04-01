بعد الحلقة 21.. مسلسل "المعلم" يتصدر مؤشرات البحث "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل “المعلم” مؤشرات البحث بـ "جوجل"، وترند منصة X "تويتر سابقًا" بعد عرض الحلقة الـ 21 على قناة الحياة.

ملخص الحلقة الـ 21 من مسلسل المعلم

بدأت الحلقة 21 من مسلسل "المعلم" بوصول المعلم، الذي يؤديه الفنان مصطفى شعبان، إلى سوق السمك والحصول على مخالصة لتوريد السمك من المعلمة فوز، التي تؤديها الفنانة انتصار وهي زوجة المعلم شداد.

اقتحمت الشرطة سوق السمك للقبض على المعلم شداد وأعوانه، ولكن عند التفتيش لم يجدوا أي أثر لشحنة المخدرات المفترضة.

رفض مصطفى شعبان الكشف موقع المخدرات لرجال المعلم الجنتل والشرطة، وقرروا نصب كمين للمعلم الجنتل وأعوانه، ظهر مصطفى شعبان يتحدث مع أحد رجاله عن مكان المخدرات التي أخفاها داخل الصحراء.

خطط المعلم عنتر منذر رياحنة لقتل مصطفى شعبان بعد أن أخفى موقع المخدرات، لكن المعلم الجنتل رفض القتل حتى لا يخسر البضاعة، المعلم الجنتل خطف أحد أكبر تجار السمك والمخدرات، مصطفى شعبان، بعدما عرف مكان المخدرات في سيارة نقل السمك.

حاول أحمد بدير معرفة مكان المخدرات، ولكن مصطفى شعبان أنكر معرفته بالأمر.طلب المعلم شداد من زوجته سعادة التحدث مع ابنها منعم، ولكن شقيق هاجر رفض الإفصاح عن أي شيء.



استفاق المعلم قلاش من الغيبوبة وطلب التحدث مع مصطفى شعبان قبل فوات الأوان.

في النهاية، طلب عم مصطفى شعبان من المعلم بشر الخلاص من المعلم قلاش، خشية الاعتراف عليهم في واقعة المخدرات، لكن سمعت سهر الصايغ حديثهم وسقطت مغشيًا عليها.

قصة مسلسل المعلم

مسلسل "المعلم" يستكشف عالم تجارة السمك والصراعات الدائرة بين التجار، حيث يقوم مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يسعى جاهدًا لاستعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى. ومع ذلك، يواجه العديد من التحديات والصعوبات التي تعرقل خططه وتعيق تحقيق أهدافه.



أبطال مسلسل المعلم

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، وحمدي هيكل، بالإضافة إلى الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين. العمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

مواعيد عرض مسلسل المعلم

ستتوفر الحلقة 22 من مسلسل "المعلم" حصريًا على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة 9:45 مساءً، كما ستكون متاحة أيضًا على منصة واتش إت الرقمية، حيث يمكن مشاهدة الحلقات في أي وقت من اليوم.