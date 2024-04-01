نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريدة سيف النصر تقتل مؤمن نور وباسم سمرة يكشف سر إطلاق النار.. ملخص الحلقة 22 من العتاولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عُرضت منذ قليل الحلقة 22 من مسلسل العتاولة، وشهدت الحلقة تطور كبير في الأحداث.



وشهدت أحداث الحلقة تخطيط من فريدة سيف النصر (سُترة) لقتل مؤمن نور (سعد) وبالفعل تتخلص منه بطريقة بشعة عن طريق شنقه وذلك لتتخلص منه بعدما فضح ابنتها شادية.



يتفق أحمد السقا (نصار ) مع اليد اليمنى لباسم سمرة (عيسى الوزان) لإعلان براءة زينة (حنة) وبالفعل ينجح في إعطاؤه موبايل عيسى الوزان الذي يحمل عليه فيديوهات اعترافات حنة ويلقي به نصار في البحر.

قصة مسلسل العتاولة





تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

فريق عمل العتاولة



مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى

مواعيد مسلسل العتاولة



ويعرض مسلسل العتاولة، على قناة MBC masr، وسيكون العرض الأول في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 2 مساءً.

كما يعرض على قناة MBC masr 2 الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 3 عصرًا، كما يتاح عرضه عبر منصة شاهد