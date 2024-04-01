قبل عرض الحلقة 22.. مسلسل "حق عرب" يتصدر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل “ حق عرب ” موقع الفيديوهات يوتيوب وذلك قبل عرض الحلقة ٢٢ من المسلسل، وعلق الفنان أحمد العوضي عبر موقع الفيس بوك قائلًا " تريند يوتيوب

من فضل ربي ودعم أخواتي "

قبل عرض الحلقة ٢٢.. مسلسل " حق عرب" يتصدر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب

قبل عرض الحلقة ٢٢.. مسلسل " حق عرب" يتصدر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب تصدر مسلسل “ حق عرب ” موقع الفيديوهات يوتيوب وذلك قبل عرض الحلقة ٢٢ من المسلسل، وعلق الفنان أحمد العوضي عبر موقع الفيس بوك قائلًا " تريند يوتيوب



أبطال مسلسل “ حق عرب ”

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

القنوات الناقلة لمسلسل “حق عرب”

ويتم عرض المسلسل عبر قناة on drama في تمام الساعة ٩ مساءً، وقناة on في تمام الساعة ١٢ صباحًا.

مواعيد مسلسل “حق عرب”

وعرض المسلسل ابتداءً من أول أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة ٩ مساءً و الساعة ١٢ صباحًا،و المسلسل يتكون من ٣٠ حلقة.