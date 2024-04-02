ماجد الكدواني يتصدر تريند اكس.. فما السبب؟

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان ماجد الكدواني، خلال الساعات الأخيرة تريند موقع التدوينات الشهير إكس تويتر سابقًا، وذلك بعد حلوله ضيفًا على برنامج برودكاست Big Time، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والذي تحدث خلاله عن كواليس حياته الشخصية.









تصريحات النجم ماجد الكدواني مع الاعلامي عمرو أديب

ماجد الكدواني يكشف عن معني اسمه





وقال:" معنى اسم "الكدواني" نسبة إلى قرية كودية التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط في صعيد مصر".

ماجد الكدواني يتحدث عن علاقته بكريم عبدالعزير





وأضاف: "كريم عبد العزيز ده حبيبي، اللي بيعجبني فيه الأمانة والمصداقية اللي من القلب للقلب وساعات نقعد أنا وهو نتكلم مع بعض ويقول لي يا أخي مش فاهم الناس بقت عاملة كده ليه؟ هو إحنا شكلنا غريب قدام الناس ليه؟ هو حاجة غريبة اتنين بيحبوا بعض لله في الله؟".





وتابع: "سر علاقتي بكريم عبد العزيز اننا بنحب بعض بجد ونغلط ونتعاتب محدش هيسمك على حد حاجة، أنا وهو بنتكلم في الحياة بعيد عن المهنة خالص، صداقتنا عمرها 24 سنة ومستمرين دون خناق، هو إنسان جميل وقلبه صافي ودايما يقولي احنا مصروفين لبعض ومراتي تقولي ربنا يبعد عنكم العين".









وقال: "كريم عبد العزيز ده لو في يوم اتنرفز وزعل وقلع الجزمة وضربني بيها هسامحه علشان ميبقاش حسد، وشهادة قدام ربنا لو عمل فيا ايه مش هزعل منه".





ماجد الكدواني يكشف عن كواليس فيلم تراب الماس

وقال: "بعد ما عملت فيلم تراب الماس، وفوجئنا بتأثرنا بالشخصية، وحسيت إن الشخصية لبستني ومراتي وابني بعد الفيلم بسنة قالولي أنت مش أنت ولازم تروح لطبيب نفسي".

وأضاف: "مروان حامد نفسه قال لي أنت مش ماجد اللي أعرفه ولازم تروح لطبيب نفسي، فعلا أنا كنت اتغيرت بعد لما حبيت الشخصية في فيلم تراب الماس ولبستني ".

وتابع:ً" تمكنت مني وغذت جوايا حاجات بتغير الإنسان ومروان حامد قال لي عن الشخصية دي الموت على المحرمة إنه كل إنسان فينا جواه حتة عايز يعمل كل اللي نفس فيه من غير حساب ولا تأنيب ضمير ولا جلد ذات ولا خوف من عقاب ولا لوم ولا حسابات لقيم".

واضاف: “أنا كنت واصل لمرحلة غضب مريع وأشوط حاجات برجلي وطاقة غريبة جوايا، فلما روحت للدكتور قال لي إذا كان فيه شخصية دخلتك وحبيتها بتفضل في العقل الباطن عندك، وأخدت كورس لطيف وابتديت أهدى من غير أدوية خالص، وبعدها بفترة حصل موقف غضبت غضب انفجاري بسبب حالة خاصة جدا في البيت ”.

واختتم: "حاجة ضاعت مني ومش لاقيها قلبت معايا بهستيريا مراتي وقتها قالتلي كلم الدكتور بقى أسأله إيه اللي بيحصل فقال لي الشخصية تحول لملف مقفول ممكن يتفتح وطمنهم في البيت وقال لهم عندي شخصية وليد سلطان اللي في فيلم الماس ساعة يروح وساعة يجي".