خاص.. عارفة عبد الرسول: دوري في رحيل مليئ بالتقلبات النفسية وكنت أتمنى المشاركة في "أشغال شقة"

القاهرة - محمد ابراهيم - خاص.. عارفة عبد الرسول: رحيل سبب اكتشافي لطيبة ياسمين صبري والكواليس كانت ممتعه

تحمست لـ رحيل بسبب المخرج محمد عبد السلام.

كواليس مسلسل رحيل كانت ممتعة ولطيفه.

اكتشفت ان ياسمين صبري إنسانة طيبه جدا.

كنت اتمني ان اشارك في "صلة رحم واعلي نسبة مشاهدة".

كبرت في السن ولم يعد لدي رفاهية الاختيار في الادوار.

دوري في مسلسل رحيل غنى وملىء بالتقلبات النفسية

أجرى “دوت الخليج الفني” حوارا خاص مع الفنانة عارفة عبد الرسول، التي تحول اسمها خلال السنوات الماضية إلى علامة لجودة الأعمال الفنية، بعدما نجحت في تأكيد موهبتها بمختلف الأدوار، جذبت الأنظار إليها خلال السنوات الأخيرة بفضل خفة ظلها وموهبتها الفنية، استطاعت أن تحظى بمكانة متميزة فى قلوب الجماهير من خلال الأدوار المميزة التى شاركت بها فى الكثير من الأعمال الفنية، وتشارك الفنانة عارفة عبد الرسول بدور مميز فى مسلسل «رحيل» والذى يعرض حاليا.

ويعرض “دوت الخليج الفني” في السطور التالية نص حوار الفنانة عارفة عبد الرسول.

ما الذي حمسك للمشاركه في رحيل؟ وكيف تجهزتي للشخصية؟

تحمست للعمل في مسلسل رحيل بسبب عدة عوامل أبرزها ان المسلسل من إخراج محمد عبد السلام، الذي اختارني بالاسم، وهذه كانت تجربة جديدة بالنسبة لى، وكان شرف كبير بالنسبة لى العمل معه، المسلسل من بطولة ياسمين صبري، ويعد هذا المسلسل اول عمل يجمعني مع الفنانة ياسمين صبري، والدور جميل ومكثت كثيرا استعد للشخصية وتعبت في تحضيرها وجلست مع المخرج واستفسر كثيرا عن الدور وأنا أحببت الشخصية للغاية، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

هل كانت لديكٍ مخاوف من المشاركه في مسلسل رحيل؟

أنا عمرى ما بخاف من أى مسلسل يناقش قضية معينة، بالعكس، هذا الأمر يكون من العوامل الإيجابية فى المسلسل، أقدم دور سيدة صعيدية تبحث عن من قتل زوجها، وهى أم الفنان محمد مهران، وزوجة أب للفنان أحمد صلاح حسنى ضمن أحداث العمل.

حدثينا عن كواليس العمل؟

كواليس العمل في مسلسل رحيل كانت ممتعة ولطيفه، وفريق العمل يحب بعضهم البعض، اكتشفت ان الفنانة ياسمين صبري إنسانة طيبه جدا وجميلة قلبًا وقالبًا، تحب الجميع وتساعدهم ومجتهدة في شغلها، استمتعت بالعمل مع ياسمين وفريق العمل.

مالصعوبات اللى واجهتك في دورك ؟

كانت هناك بعض الصعوبات التي واجهتها في الشخصية لان دور غنى وملىء بالتقلبات النفسية، وبه الكثير من التحولات التى ستفاجئ الجمهور.

ما أول شئ تبحثين عنه في أي عمل يعرض عليك ؟

انا استطع أن أجسد اى دور يتم عرضه عليا، ولا ابحث عن عمل معين واقبل بجميع الادوار حتي ولو مساحة الدور في العمل صغيرة، لان احاول ان اطور من اعمالي واضيف من روحي للدور حتي ولو صغير، فما بصدق ان يعرض عليا دور لان ايضا كبرت في السن ولم يعد لدي رفاهية الاختيار في الادوار، لذلك اقبل اى دور يعرض عليا.

س: ما رايك في فكرة الثأر في الصعيد؟

فكرة الثأر في الصعيد فكرة قديمة منذ قديم الازل، وتسعي الدولة والحكومه ان تجد حلول منها مقابلة الضحية لأهل المقتول وهو حامل كفنه علي ايده، وانا الحقيقة ليس لدي علم هل مازلت موجوده حتي الان ويتم تنفيذها، ولكن اعتقد ان العادات القديمه تأخذ وقت طويل لكي نتخلص منها.

هل تقبلين أن تكوني ضحية رامز جلال ؟ وما رأيك في برامجه؟

احب الفنان رامز جلال وبحب شقاوته وبحب برامجه واتابعها، وكنت اتمني ان اكون إحدي ضحايا رامز الجديدة، ولكن لم يحالفني الحظ واحب برنامج "رامز جاب من الاخر".

ماالدور الذي أعجبك في دراما رمضان وتمنيتي أن تجسديه؟ وما أحب الأعمال بالنسبة لك؟

ليس هناك دور معين اريد ان اشارك فيه، ولكن هناك مسلسلات تعرض في رمضان حاليا كنت اتمني ان اشارك بها، مثل "صلة رحم، اعلي نسبة مشاهدة، اشغال شقة " الواحد بيتمني ان يكون جزء من الاعمال الناجحة وكسرت الدنيا، وكنت اتمني ان اشارك ولو بدور خدمة من خدمات مسلسل اشغال شقة في حلقة من الحلقات، هناك اعمال كثيرة كنت اريد العمل والمشاركه بها.

هل هناك صفات مشتركه بين شخصيتك ودورك في رحيل؟ هل اثر في شخصيتك وانفعالاتك؟

ليس دائما يكون هناك صفات مشتاركه بين شخصيتي في الحقيقة والدور الذي اجسده، ولذلك لايوجد اى صفة مشتركه بيننا لان أقدم أم الفنان محمد مهران، وهي سيدة صعيدية تبحث عن من قتل زوجها، ومن وجه نظري في تأثير الدور علي الشخصية وان ارجع البيت واتحدث بنفس الطريقه هذة مدارس، وانا لا اتأثر بـ اى شخصيه شاركت بها من قبل، واستطع ان اجسد كذا دور في وقت واحد، وبمجرد ما بسيب الاستوديو واروح البيت برجع لشخصية عارفه عبد الرسول.

أيهما تفضلين مسلسلات الـ 15 حلقة أم الـ 30 حلقة؟

انا احب النوعين سواء المسلسلات الـ 15 حلقة ام الـ 30 حلقة، ولكن الافضل يبني علي حسب فكرة العمل، ومن المهم ان لا يكون هناك أطاله في الاحداث لكي نزيد من عدد الحلقات، وإذا كان هناك فكرة لا تعتمد الـ 30 حلقة يفضل ان تعرض في شكل قوي بـ 15 حلقة مثلما حدث في أحداث مسلسلي صلة رحم ومسار إجباري.

ما هي أعمالك القادمة ؟

ليس هناك اعمال قادمة حتي الان، لاني انتظر ان ينتهي رمضان ومن ثم سأقرر بماذا سشارك لان عرض عليا العديد من الاعمال.