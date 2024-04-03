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أحمد جودة - القاهرة - تغيرات كبيرة في مسلسل بقينا اتنين حول أسرة أدهم الذي يؤدي دوره الفنان شريف منير، وياسمين التي تؤدي دورها الفنانة رانيا يوسف، خاصة بعد قرار الطلاق والانفصال بعد زواج دام طويلا، لذا نعرض فيما يلي موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة التاسعة.

موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين الحلقة التاسعة على قناة CBC

موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين الحلقة التاسعة على CBC

ويختلف موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة التاسعة، لكي يتمكن محبي المسلسلات العائلية الاجتماعية من متابعته في أي وقت ملائم لهم.

موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين الحلقة التاسعة

ويأتي موعد إعادة مسلسل بقينا اتنين على قناة سي بي سي الحلقة التاسعة ومواعيد العرض الأولى للحلقة أيضا كما يلي:

ويتم بث العرض الأول للحلقة على قناة cbc في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

كما يتم إعادة مسلسل بقينا اتنين في تمام الساعة 6:30 صباحا، بينما تكون الإعادة الثانية للمسلسل في تمام الساعة 11:30 صباحا على شاشة سي بي سي.