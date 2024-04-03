نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ملخص أحداث الـ 7 حلقات الأولى من مسلسل "مليحة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مسلسل مليحة العديد من الأحداث منذ البداية و في الحلقة الأولى تم الحديث عن مفتاح الدار أو مفتاح المنزل، وهو ما يعرف بالمفتاح الفلسطيني، كما ظهر أيضًا في جدار منزل مليحة بطلة المسلسل.

و أحد أهم الرموز التي يستخدمها الشعب الفلسطيني للتعبير عن تمسكهم في بحقهم في العودة إلى أراضيهم مرة أخرى، والتي احتلها الكيان الصهيوني منذ عام 1948 بعد النكبة عندما قاموا بتهجير أكثر من نصف سكان فلسطين، وبعد مرور 76 عامًا تقريبًا، مازال المفتاح الفلسطيني رمزًا قويًا وتأكيدًا على حق الفلسطينيين في العودة لبيوتهم مرة أخرى حيث إنه الأمل في العودة وطريقتهم الوحيدة للمطالبة بالممتلكات المفقودة.

الحلقه، 2

شهدت الحلقة الثانية لمسلسل مليحه الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2024 في النصف الثانى من الشهر، حدوث انفجار كبير فى منطقة الحدود المصرية الغربية مع ليبيا، حيث تقيم مليحة (سيرين خاس)، برفقة أسرتها، وسبب ذلك الانفجار حريقا هائلا في المنطقة وتحاول مليحة أن تنجو بنفسها وبعائلتها، ويطالب أحد الأهالى من ابنه احضار "حجة البيت"،.

الحلقه 3

لم تجد مليحة وأسرتها مفر من الهروب إلى مصر بشاحنة برفقة بعض المصريين العائدين لمصر، وأثناء ذهابهم إلى مصر قام أحد المسلحين بالصعود للشاحنة، وزرع قنبلة بالسيارة.

وخلال تفتيش دياب في دور المقدم أدهم قائد حرس الحدود للسيارة، لإنهاء إجراءات عبورهم لمصر، اكتشف وجود إرهابي معهم، لإنقاذهم من الموت، لتكون تلك المرة الثالة التي يتم إنقاذ مليحة بها من الموت، وو عندما عرف منه أبو عمار جد مليحة الذي يمكث مع المقدم أدهم في نفس الغرفة بالمستشفى، لتلقي العلاج جراء إصابتهما، طلب منه أبو عمار ما إذا كان يعرف الشيخ سالم في سيناء ليساعدهم في العودة إلى غزة، موضحا له: «الشيخ سالم جدوده وقفوا معانا ضد عدونا وعدوكم، ومن 12 سنة هو وقف جنبنا وضايفنا في بيته وإحنا في طريقنا لليبيا.. بدنا يساعدنا عشان نرجع مرة تانية على غزة.. أنا حاسس إن أجلى قرب وما بدي أموت بعيد عن أرضي»، ويأتي ذلك ضمن مسلسل مليحة الحلقة الرابعة.

الحلقه 4

وبدأت بعلي «أمير المصري» وهو يحاول طمأنة والدته «ميرفت أمين» على شقيقه المقدم أدهم «دياب» الذي كان في مهمة رسمية في العريش.

ومن جهة أخرى، تتعقد الأمور بسبب رغبة أخو ادهم في الهجرة لكنه لا يستطيع مواجهه والدته برغبته خوفًا عليها وعلى حالتها الصحية، وأيضًا في ظل وجود شقيقه في مهمة رسمية بالعريش،.

واستمرارًا للأحداث الإرهابية على الحدود المصرية الغربية التي سلط عليها الضوء في المسلسل في الحلقة الرابعة، عرفت أسرة الضابط أدهم في القاهرة، نبأ إحباط مخطط إرهابي على الحدود المصرية الغربية من خلال التليفزيون، لتسقط والدته مغشيا عليها، وعندما فاقت تأكدت من أنه ما زال على قيد الحياة، وأخفى عنها أدهم خبر إصابته، وأنه يمكث في المستشفى للتعافي بعد تعرضه لانفجار حافلة في أثناء إنقاذه لجد مليحة، وبعدها سيتوجه إلى خدمة جديدة في سيناء.

الحلقه 5

أخبرت الممرضة أدهم أن الطبيب كتب له على خروج من المستشفى، ليغادرها غدا، وذلك خلال أحداث الحلقة 5، بينما سيبقى جد مليحة (أنور خليل)، يومين حتى تمام شفائه من الإصابة، كما تجمع العائلة بأكملها للاحتفال بعيد ميلاد على (أمير المصرى)، وسط غياب أدهم.

وكانت شهدت الحلقة 5 تأثر مليحة (سيرين خاص) خلال حديثها مع أدهم (دياب)، عن والديها، إذ سألها عن السلسلة التى برقبتها، لتخبره أنها آخر الأشياء الباقية معها من والدتها الراحلة قبل أن ترحل في حضنها، لتبكي متأثرة عندما تذكرت مشهد مقتل والدتها، ولكن يحاول أدهم منحها القوة لتتحمل من أجل جدها وجدتها، فهى الآن أصبحت قوتهما.

الحلقه 6

شهد المسلسل الحلقة 6، تسلم أنور السادات قيادة مصر وعبر قناة السويس في 73 ودمر خط برليف وصنع انتصار وهو أول انتصار عربي علي إسرائيل وفتح أملًا للفلسطينيين للعودة لبلادهم.

وشهدت الحلقة قيام الأمم المتحدة بوضع القضية الفلسطينية في جدول أعمالها بعد 20 سنة من التوقف دعت منظمة التحرير برئاسة ياسر عرفات للاشتراك في جلساتها واعتبرت الأمم المتحدة المنظمة الممثل للشعب الفلسطيني.

و تدور أحداث مسلسل «مليحة» حول فتاة فلسطينية كانت تعيش في ليبيا، بعد أن دمر الاحتلال الاسرائيلي منزلها في الإنتفاضة التي حدثت عام 2000، وخلال رحلة معاناة مليحة تتقابل مع ضابط مصري على الحدود الليبية يدعى «أدهم» وتقع في حبه أثناء محاولته للعودة إلى قطاع غزة.

يتألف مسلسل «مليحة» من 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه خلال النصف الثاني في شهر رمضان المبارك عبر قنوات الحياة، ON، CBC.