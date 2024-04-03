نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبدالوهاب: سعيد بمشاركتي في "الحشاشين" و"أشغال شاقة" وهذه كواليس "خالد نور وولده نور خالد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد عبدالوهاب، تفاصيل أعماله الفنية التي يشارك بها ضمن السباق الرمضاني هذا العام وذلك في إتصال هاتفي مع محمد طارق أضا، على راديو إنرجي 92.1، في برنامجه "كأس إنرجي للدراما".

مسلسل خالد نور وولده نور خالد



في البداية تحدث عبدالوهاب عن تأليفه مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، وقال: "كنا بنحضر للمسلسل من سنة، الفكرة صعبة في تنفيذها وحاولنا قدر الإمكان إننا نسد كافة الثغرات في الأحداث، وأشعر بالسعادة بسبب كل التكهنات والتوقعات المنتشرة من الجمهور على السوشيال ميديا".



وعن اداء الفنان الصاعد ميكا في المسلسل، قال: "كنا عايزين حد بنفس الشخصية بتاعت ميكا، يطلع طبيعي على الشاشة وبالفعل توصلنا لميكا الذي استطاع تقديم الدور بشكل جيد ونال إعجاب الجمهور"، وأكمل: "طريقة حديث ميكا في المسلسل هي طريقة كلام لشخصية حقيقية في الواقع".

أحمد عبد الوهاب



وعن دوره في أحداث مسلسل "أشغال شقة"، والذي أذيع في النصف الأول من شهر رمضان، قال: "الشخصية كانت مكتوبة حلو جدًا، وكان عجباني إنها شخصية استطاعت أن تستفز هشام ماجد طول الوقت".



وبشأن مشاركته في مسلسل "الحشاشين"، مع الفنان كريم عبدالعزيز، قال: "كنت أتمنى المشاركة بأي شكل في المسلسل حتى لو في مشهدين فقط، ولكن وجدت إتصال هاتفي من المخرج بيتر ميمي في شهر يونيو الماضي، للحديث عن الدور الذي عٌجبت به فورًا رغم بعض التخوفات وطلب مني بيتر ميمي الإشتراك في الجيم بسبب الدور وصعوبته".



وتابع: " المسلسل والدور كان به الكثير من المشاهد الصعبة، ولكن سعيد بتقديم الدور وبالشخصية".

مواعيد عرض مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"

مسلسل “خالد نور وولده نور خالد”، يُعرض عبر قناة MBC مصر في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد في الساعة 3 عصرًا، كما يُعرض على MBC مصر 2 في الساعة 6 مساءً، ويعاد في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.