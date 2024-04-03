نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق الدسوقي: 'حرمت اتجوز.. ومعنديش حاجة في تاريخي أخجل منها' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الفنان طارق الدسوقي، عن تجربة زواجه مرتين، مؤكدًا أنه حافظ على علاقته بـ أبنائه بالرغم من الانفصال عن أمهاتهم، كما أنه لن يقدم على خطوة الزواج مرة أخرى.

وقال ‘الدسوقي’، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي" المذاع عبر شاشة قناة "هي": أنا حرمت أتجوز، والزواج مشروع اجتماعي جيد وفيه استقرار وأسرة وبيت حتى لو أنا موفقتش فيه مرة أو اتنين، ولكن ده لا يجعل المشروع فاشل، وأنا علاقتي كويسة مع طليقاتي الاتنين وأهم حاجة أن ولادي الأربعة بيحبوا بعض جدًا، وأنا أب زي ما الكتاب بيقول، وأنا موجود معاهم في كل حاجة في الدنيا بشكل أساسي، والأولاد مالهمش علاقة بالزوجة والزوجة، هما عايزين بابا وماما، والمفروض ميتحملوش تبيعات الطلاق.

وعن الدور الذي يتمنى العودة به للساحة الفنية: كان نفسي أرجع بدور شبه اللي عمله صبري فواز أخويا وحبيبي، في مسلسل وبينا ميعاد، لأن النوعية دي من الأدوار بتستهويني.

وتابع: مفيش أي عمل أندم عليه أو أخجل منه في تاريخي الفني كله، ولما فنان يقول كده لازم يكون صادق لأن كل حاجة موجودة، وكل أعمالي مفيش فيها مشهد أخجل منه، وعلى مستوى حياتي الشخصية أنا راضي عن مشواري كله حتى لو أخطأت أنا مش ملاك.

وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.

