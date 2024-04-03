نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النايل سات تحقق 43.8 مليون دولار أمريكي أرباحًا بزيادة 12% عن العام السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء سامح قته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات"، عن تحقيق الشركة أرباحًا عن العام المنتهي في 31/12/2023، بلغت قيمتها 43.754 مليون دولار، مقارنة بمبلغ 38.967 مليون أمريكي أرباح عن عام 2022، وذلك بنسبة زيادة 12%.

كما بلغت إيرادات النشاط نحو 101.825 مليون دولار مقارنة بمبلغ 99.859 عام 2022 بنسبة زيادة 2%.

جاء ذلك الإعلان خلال انعقاد الجمعية العمومية لـ "النايل سات" في مقر الشركة، والتي أقرت في نهاية اجتماعها، بتوزيع 50 سنتًا أمريكًا لكل سهم.

وخلال اجتماع الجمعي" العمومية، استعرض اللواء سامح قته التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن عام 2023، والذي سلّط الضوء على جهود الشركة على المستوى التنظيمي، والهيكلي، والتسويقي.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن قرار الشركة بالاستثمار في أذون الخزانة بالجنية المصري والسندات الحكومية بالعملات الأجنبية، استهدف تحقيق أقصى استفادة من رصيد النقدية المتاح لدى الشركة؛ حيث بلغت إيرادات الفوائد الدائنة بالميزانية نحو 22.7 مليون دولار أمريكي مقارنه 7.5 مليون دولار أمريكي وبزيادة قدرها 205%.

كما أوضح التقرير أيضًا، أن إجمالي الأصول بالميزانية بلغ نحو 660.889 مليون دولار أمريكي، مقارنة بمبلغ 649.888 مليون دولار أمريكي في ميزانية عام 2022، وذلك بزيادة قدرها 11.001 مليون دولار أمريكي، وأن إجمالي حقوق المساهمين بالميزانية بلغ 622.907 مليون دولار، مقارنة بمبلغ 604.226 عن العام الذي سبقه، بزيادة قدرها 18.681 مليون دولار أمريكي.

وأشار اللواء سامح قته، إلى أن النجاحات لم تقتصر على الشق المالي للشركة، بل شملت إنجازات أخرى، كحصول الشركة على أعلى مستوى لشهادة WTA العالمية لمحطتها الأرضية، وكذلك على شهادة الإيزو 9001 في نظم إدارة الجودة، بعد استيفاء كافة اشتراطات المواصفة، بالتوازي مع إعادة هيكله الشركة بما يتناسب مع توصيات شهادة الإيزو في نظم إدارة الجودة والحوكمة.

كما شدد رئيس مجلس إدارة النايل سات والعضو المنتدب في تقريره، على توفير كافة الإمكانات للاستثمار في العنصر البشري بالشركة، الذي يمثل ركيزة أساسية في مسيرة نجاح الشركة من خلال تنمية القدرات والمهارات والخبرات، وإعداد كوادر لقيادة الشركة في المستقبل.

كما وجّه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الشكر والتقدير لكافة العاملين بالشركة، على الجهد المبذول خلال العام، وكذلك إلى أعضاء مجلس الإدارة؛ لإسهاماتهم الإيجابية في دعم إدارة الشركة وخططها للتطوير والتحديث المستمر. بما يتلائم مع مكانة شركة النايل سات، كأحد أهم مشغلي الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وإفريقيا.