انت الأن تتابع خبر لجين عمران تشارك في إفطار فاديا الطويل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران في حفل إفطار رمضاني نظمته الإعلامية فاديا الطويل بحضور عدد من نجوم الفن ومشاهير السوشال ميديا.



وظهرت لجين تستمتع بأوقاتها خلال المناسبة، وشاركت العديد من الصور على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير من جمهورها.



وقدمت لجين في تعليقها على الصور شكرها وتقديرها لصديقتها فاديا الطويل، مُعبِّرة عن محبتها لها ولصحبتها الرائعة، وتمنت لها السعادة الدائمة.



وكتبت الإعلامية السعودية "فدوش أكرمك الله حبيبة قلبي على الفطور والجمعة الحلوة وربي لا يحرمني منك ولا من صحبتك وعقلك وقلبك وروحك ويسعدك دوم إن شاء الله".



على صعيد آخر، تصدرت لجين عمران حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعد ظهورها في برنامج "حبر سري"، حديث أدلت بالعديد من التصريحات المتعلقة بحياتها الخاصة والمهنية للمرة الأولى أمام الجمهور.



وكشفت لجين أنها تزوجت في المرة الأولى بعمر الـ16 عاما، مشيرة إلى أن فارق السن المحدود بينها وبين أبنائها يجعلهم أصدقاء لها.



وقالت إنها أنجبت ابنها الأكبر وهي في سن الـ17 عاما، وابنتها وهي في سن الـ19 عاما، ولذلك ليس هناك فارق عدد سنوات كبير جدًا بينهم.



وأشارت إلى أن أولادها أكبر من شقيقتها الأصغر، مشيرة إلى أن أكثر شيء يجعلها سعيدة هو علاقتها بأهلها وأولادها، مؤكدة أن سعادة أولادها وأسرتها سبب دخولها في حالة من الرضا والحب .