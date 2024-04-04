نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. لجين عمران تتصدر تريند جوجل في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الإعلامية السعودية لجين عمران تريند محركات بحث جوجل في السعودية، نظرا لظهورها ببرنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم علي شاشة القاهرة والناس.



وتحدثت الإعلامية السعودية لجين عمران على الاتهامات الموجهة إليها بشأن كونها السبب في طلاق شقيقتها أسيل عمران من زوجها خالد الشاعر، وعن شروطها في عقد الزواج ومصدر ثروتها.

وقالت:"أرى مرحلة الخطوبة كفترة لاكتشاف الشخص الآخر بشكل غير مباشر، وأن الصدق والعفوية من الصفات المهمة لكلٍ من الفتاة والشاب".

وأضافت:"لم أحدد شروطًا للزواج، ولكني أرادت التأكد مما إذا كان يمانع طبيعة عملي وسفري المتكرر وانشغالي ببعض الأحيان".

وتابعت:"دعم الشريك وتقديره لنجاحي وشهرتي من الجوانب الإيجابية التي رأيتها مهمة".

وأشارت:" لم أتزوج سرًا وقررت في زواجي الأخير أن أبعد حياتي الشخصية عن عالم السوشال ميديا والصحافة، وثروتي جاءت من جهدي وعملي على مدار 21 عامًا".

وو اصلت:"بالنسبة لطلاق شقيقتي أسيل، ليس لي أي دور لها في هذا الأمر، وأنا كنت ضد هذه الزيجة ولم أحضر حتى حفل الزفاف بسبب رفضي لتلك العلاقة".

واختتمت:" عن تسريب فيديو لي وأنا بقوم بالرقص في حفل زفاف، أنه كان حفل زفاف نسائي يمنع فيه التصوير بشكل قطعي، وطلبت من عمة العروس التأكيد على عدم التصوير".

رد ناري من لجين عمران حول طلاق أختها

واختتمت:" أحب أن أوجه دعوة للشخص الذي قام بتسريب الفيديو، أنا حزينة لهذا الموقف، وشكرا لوالدي الذي قدم لي الدعم والنصح في تعاملي مع تلك الظروف الصعبة".