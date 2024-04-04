نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا يوجه الشكر لمخرج "العتاولة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان أحمد السقا الشكر لمخرج "العتاولة" أحمد خالد موسي من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

وكتب أحمد السقا:' متحطش ايدك علي خدك بالنسبالي انت هروب اضطراري حصان اسود واخيرا العتاولة شكرا احمد خالد موسي وشكرا لكل استاذتك اللي قبلك واللي بعدك اللي خلوني اوصلك

عُرضت منذ قليل الحلقة 24 من مسلسل العتاولة، وشهدت الحلقة تطور كبير في الأحداث.



بدأت أحداث الحلقة بمعرفة باسم سمرة (عيسى الوزان) حقيقة العثور على هاتفه الذي ألقى في البحر.



تقوم فريدة سيف النصر (سترة) بطرد أحمد السقا (نصار) وزوجته زينه (حنة) ووالدتها من الشقة بعد شجار كبير بينهم، وبالفعل يغادرون أمام أهل الحارة.



ينتقم باسم سمرة (عيسى الوزان ) من مساعدة بني لعلمه أنه قام بخيانته وساعد أحمد السقا (نصار) ضده.

تذهب مي كساب (عائشة )إلى باسم سمرة (عيسى الوزان) على البحر وتعرض عليه الزواج، وتبلغه بأنها على علم أنه يحبها كثيرا، وكانت ستوافق على زواجه منها عقب الانتقام من طليقها أحمد السقا (نصار ) ويوافق باسم سمرة، ويعدها بأنه سيقتله في أقرب فرصة.

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.