تعرف على أبرز أحداث الحلقة الـ 24 من ”الحشاشين”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 09:31 صباحاً - انطلقت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "الحشاشين" والذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز، ويشارك به ضمن الماراثون الرمضاني 2024.

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي يعرض على شاشة قناة DMC، بدأت الحلقة بـ بقتل زيد بن سيحون على يد نجل مؤذن أصفهان يحيى، وذلك بعد تحريض من حسن الصباح، وطلب من يحيى تنفيذ الحكم ليثأر لوالديه اللذان قتلهما زيد، ولكنه يخبره أن قتلهما جاء بتحريض وأمر من الصباح نفسه.

يعترف يحيى ابن مؤذن أصفهان أمام حسن الصباح، أنه دخل قلعة آلموت بهدف قتله: “أي شرف للخلاص من المصيبة التي حلت على الإسلام والمسلمين، الإسلام في ظني هو إسلام واحد صافي ليله زي نهاره لكن النفوس المريضة والأطماع هي اللي شوهته”، بالإضافة أنه تلميذ الإمام أبو حامد الغزالي، ويشكر الصباح على الغزالي بالرغم من اختلافها التام، بينما يرد عليه يحيى بأن الغزالي هو من أنقذ الأمة في وقت كادت أن تغرق فيه في الأفكار الضالة مثل أفكار الصباح وغيرها من الفرق.

يهدد حسن الصباح، يحيى بحبيبته نورهان ويساومه إما يرمي نورهان بيده من أعلى سور قلعة آلموت أو يقتل الخليفة العباسي.

بعد الهزيمة التي تعرض لها حسن الصباح وابن الحافظ، ونجاح جيش السلاجقة في اقتحام القلعة، وهروب ابن الحافظ إلى قلعة آلموت وخروج جميع أتباعهم من مدينة أصفهان، يفكر حسن الصباح في حدث مهم يزلزل السلاجقة ويرجع ثقة الأتباع فيهم مرة أخرى، حيث يفكر في اغتيال شخصية مهمة في الدولة.

ويترك زيد بن سيحون رسالة لصديقه برزك أميد ويبلغه فيها أنه فريسة حسن الصباح القادمة، ويعترف الهادي نجل حسن الصباح أنه هرب والدته دنيا زاد ونورهان.

وتهروب دنيا زاد وذهابها لمنزل عمر الخيام، ويأمر حسن الصباح نجله الهادي بقتل والدته دنيا زاد، ولكنه يرفض.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.