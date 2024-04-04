نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تايلور سويفت تنضم رسميًا لقائمة مليارديات العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مجلة فوربس المختصة بالشأن الاقتصادي عن ضم المغنية والنجمة الشهيرة تايلور سويفت لقائمة مليارديرات العالم لعام 2024.

وتقول ديلي ميل، أن تايلور سويفت انضمت لقائمة من مشاهير هوليوود المليارديرات، منهم ستيفن سبيلبرج، بفضل جولتها الفنية الناجحة Eras Tour.

ومؤخرًا اضطرت شركة ديزني وانجمة تايلور سويفت لوقف ما يقومون به من أعمال سينمائية في منطقة علامة هوليوود الشهيرة، بعد شكاوى من المقيمين في هذه المنطقة.

ووفق ديلي ميل، تقدم الميقيمين في محيط علامة هوليوود بشكاوى بسبب الإزعاج، بسببها توقف إنتاج أي أعمال هناك بأمر من السلطات.

وتحولت النجمة تايلور سويفت لمثار هجوم نشطاء البيئة بسبب اسفارها المتكررة بطائرتها الخاصة، التي تتسبب في مزيدًا من الانبعاثات الضارة.

ووجهت انتقادات ضد سويفت، طالبتها بالحد من رحلاتها المتكررة بطائراتها الخاصة التي تسبب الكثير من الأضرار للبيئة، خاصة بعد استخدامها للتنقل من ولاية لأخرى.

هجوم كاني ويست

ومن جديد، عاد مغني الراب كاني ويست للتطاول على المغنية الشهيرة تايلور سويفت في أغنياته التي طرحت مؤخرًا ضمن أحدث ألبوماته.

ووفق صحيفة ديلي ميل، أغنية جديدة لويست، جاء بها إسقاط على تايلور سويفت بعد ما حققته من نجاح في حفل جوائز الجرامي الأخير.

تحطيم الارقام القياسية

أيضًا، كانت قد نجحت النجمة تايلور سويفت في كسر الرقم القياسي الذي كان يحتفظ به النجم الأسطوري الراحل إيلفس بريسلي.

وذلك بعد أن نجحت تايلور في أن تحقق الاستمرارية كأكثر مغنية فردية تبقى لأكبر عدد من الأسابيع في صدارة ترتيب أكثر الفنانين استماعًا على مستوى العالم.

هذا الرقم القياسي حققته تايلور سويفت بعد بقائها في الصدارة لمدة تصل لـ 68 أسبوعًا متواصلًا.

كانت قد عادت النجمة تايلور سويفت لتتصدر قائمة أكثر 200 ألبوم استماعًا لمجلة "بيلبورد"، وذلك بفضل النسخة الخاصة المعدلة من ألبومها الجديد 1989.