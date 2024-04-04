نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. إيناس الدغيدي تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم المخرجة إيناس الدغيدي تريند محرك البحث “جوجل”، ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعد ظهورها ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار.

وقالت إيناس الدغيدي أن النقاد لا يرون أفلامها جريئة، قائلة: "النقاد مبيشوفوش أفلامي جريئة، وطلعت في الزمن الصعب، وأفلامي وفترة نضجي كانت في الزمن اللي ابتدت مصر تتقفل فيه وكانت مفتوحة جدًا قبلها، ولما الإخوان مسكوا أول حاجة فكرت فيها إني ألاقي مكان آخر ليا، وكنت هروح دبي".



إيناس الدغيدي تكشف عن سر وضعها في قائمة الاغتيال



وأضافت: "اتحطيت على قوائم الاغتيال من جماعة اسمها الوعد منبثقة من جماعة الإخوان، وكانوا أساتذة في الجامعات، والله يرحمه وائل الابراشي جابلي 40 صفحة عن الجماعة دي، كانوا حاطين رقم واحد حسني مبارك واتنين شيخ الأزهر، وتلاتة أنا، عشان بنشر الفسق والفجور، وكمان وحيد حامد وصفوت الشريف ونجيب ساويرس، ومكنتش حاسة بأي حاجة ساعتها”.

وتابعت:"مرة حطولي في الجراج صورة السادات وعليها سلاح وكاتبين عليها المصير، يعني مصيري هيبقى كده، وسألت بتوع الجراج مين اللي حطها، قالولي منعرفش، وجوزي قالي بلغي البوليس، قلت له يمكن واحد اهبل مش عاجبه افلامي".

و أكدت على أنها تعرضت لموقف صعب أثناء عودتها في الليل حيث وجدت ملثمين يجرون ورائها، قائلة: "مرة راجعة بالليل لقيت ملثمين دخلوا ورايا الجراج بموتوسيكل، خوفت ومطلعتش من العربية، بس كان واضح إنه مش هيضربوني بالرصاص كانوا هيضربوني بمطوة، فضلت اضرب كلاكسات عشان اللي في الجراج يصحوا ويشوفوا اللي فيه، وجريوا".

كنت خايفة على بنتي وسفرتها برة مصر



وواصلت: "كنت خايفة يعملوا حاجة في بنتي، ودخلتها جامعة بره مصر عشان الإخوان، وطول الوقت بيبعتولي، عشان ضد الحجاب، أيام الانتخابات، قلت نحاول نديهم فرصة".



واختتمت:" عبد المنعم أبو الفتوح كلمني، وعرفني بنفسه، وقالي إحنا مش ضد الفن وبنحب الفنانين والفترة دي قالوا إنه انفصل عنهم، فاقلت كان كده وكده يعني عشان داخل انتخابات فا عايزني ادعمه، لكن شايفة إنه دول مش مصر خالص".