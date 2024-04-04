نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. عبير منير: سر نجاح مسلسل صدفة هو إيمن سلامة.. وأفضل مسلسلات الـ 30 حلقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاص.. عبير منير: احب المشاركة مع الوجوة الجديدة وصدفة مختلف و بيعرض العديد من القضايا

أيمن سلامة سبب تحمسي لمسلسل صدفة.

أحب المشاركة مع الوجوة الجديدة ومساعدتهم في النجاح.

يختلف صدفة عن الأعمال الفنية المعروضه حاليا بأنه يعرض العديد من القضايا.

العمل مع ريهام ممتع لإنها تهتم بالتفاصيل.

سر نجاح مسلسل صدفة هو ورق المبدع المؤلف إيمن سلامة.

أفضل المسلسلات الـ 30 حلقة لأن بيكون الدور كبير.

أجرى “دوت الخليج الفني” حوارا خاص مع الفنانة عبير منير، وهي أرملة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وأصبحت مطلوبة في العديد من الأعمال الفنية، ولم تتراجع يومًا عن مفاجأة جمهورها وإبهارهم بأدوارها المختلفة، ظهرت خلال الموسم الرمضاني الحالي، في عملين وظهرت في كل منها بشكل مختلف تمامًا عن الأخر، واستطاعت ان تقنع المشاهدين في كل دور قدمته.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية نص الحوار مع الفنانة عبير منير..

ما الذي حمسك للمشاركة في صدفة؟ وكيف تجهزتي لشخصية نجوى؟

تحمست للمشاركه في صدفة بسبب إن السيناريو عجبني وأيمن سلامة المؤلف يعمل بحرفية شديدة، وصانع شخصيات ابطال حتي الوجوه الجديدة، دوري في صدفة كان جديد ومختلف، حيث أجسد شخصية سيدة محجبة تعمل في الشهر العقاري ومرتشية ومتزوجة شاب أصغر منها لذلك الشخصية كانت جديدة بالنسبة ليا، وأحب أيضا العمل مع ريهام حجاج لأن العمل معها ممتع ومريح، تجهزت للشخصية من خلال القراءة الجيدة للسيناريو وذاكرت الشخصية جيدا وتعرفت على جوانبها، بجانب مساعدة المؤلف والمخرج ودور مسوؤلين الملابس.

لم تقلقي من الدخول في تجارب معتمدة علي أبطال الشباب ؟

لا لم أقلق علي العكس، ففي "صدفة" أنا أستمتعت بالعمل معهم جدًا وكان دمهم خفيف وكانوا مبسوطين بيا جدًا، ووجود عدد من الابطال الشباب ساعد علي نجاح العمل لاننا نناقش مشاكل الشباب والمجتمع، واحب المشاركة مع الوجوة الجديدة ومساعدتهم في النجاح والظهور، يجب دعمهم ومساعدتهم علي النجاح.

حدثيني عن كواليس العمل؟

احب العمل في الكواليس الممتعه، وبلاقي جو المتعه في مسلسلات التي تشارك فيه ريهام حجاج، مسلسل صدفة تناول العديد من القضايا في إطار كوميدي، العمل مع ريهام ممتع لإنه ا تهتم بالتفاصيل وتحب ان تساعد الجميع وتختار ادوار جيدة، والمخرج سامح عبد العزيز عمل المسلسل بشكل رائع واستطاع ان يبرز الجانب المرح في ريهام حجاج.

بماذا يختلف صدفة عن اى عمل اخر حاليا؟

يختلف صدفة عن الاعمال الفنية المعروضه حاليا بأنه يعرض العديد من القضايا، منها التفكك الاسري وعقوق الوالدين، مشاكل الاباء والابناء، التربية الخطئة، الجواز العرفي، الادمان، يناقش العمل العديد من القضايا التي تمس كل بيت مصري.

كلميني عن الصعوبات اللى وجهتك في دورك بمسلسل صدفة؟ وما أصعب المشاهد؟

كانت كواليس العمل ممتع ولم يكن هناك صعوبات من وجهه نظري في المسلسل، ولكن من اصعب المشاهد هو مشهد ضرب بنتي لان الضرب كان حقيقي، وكنت قلقه من ان يصيبها اى مكروه، علي الرغم من حرصي الشديد اثناء الضرب وخلعت جميع الاكسسوارات وبعد مشهد الضرب اعتذرت من الفتاة "راندا" علي الضرب.

ما السر وراء نجاح صدفة؟ وهل توقعتي نجاح العمل؟

نعم توقعت نجاح صدفة، سر وراء نجاح المسلسل هو ورق المبدع المؤلف إيمن سلامه، ومن وجه نظري ان نجاح اى العمل يتوقف علي الورق والمؤلف لوجود فكر لان دون الفكر لا يوجد نجاح اعمال فنيه، وايضا تحملت ريهام علي عتيقها الجانب الكوميدي من العمل واستطاع بدورها الكوميدي والعقلية البسيطه تتعرض لعدة ازمات تطرح من خلالها مشاكل الشباب والاولاد لأسرهم.

ما رأيك في فكرة تصنيف الممثل الكوميدي أو تراجيدي؟

أنا ضد فكرة التصنيف، فالممثل يقدر على تجسيد أي دور بمهارة سواء كان كوميدي أو تراجيدي، والفنان يستطيع عمل جميع الادوار حتي إذا امره المخرج المشي علي الحائط سيستطع فعل ذلك، وأنا عندما أفكر في تقديم الدور فأنا أستمتع بتحدي نفسي وبالتنوع في الأدوار التي أقدمها.

متي ينسى المجهود الذي يبذله الممثل في الدور؟

عندما يتلقى الحب والدعم من الجمهور فهذا كفيل أن ينسيه أي تعب، فهناك مسلسلات كثيرة نبذل مجهود خرافي بها، ولكن فجأة عندما نتلقى ردود أفعال إيجابية من المشاهدين يشعرنا ذلك بالسعادة ويهون من تعبنا، وأنا شخصيًا أشعر بالسعادة وأتناسى التعب عندما يقول المشاهدين لي «إحنا بنحس إن أنتي واحدة مننا أمنا وأختنا وصاحبتنا.. مش غريبة علينا»، وهذا يعطيني طاقة كبيرة لتقديم أفضل ما لدي.

كيف تتعاملين مع التعليقات السلبيه؟

لا تفرق معي التعلقات السلبية، واترك الجميع يعبر عن رائُ ولكن التعليقات السلبية الهادمة مثل الشتيمة التي توجع وتترك اثر نفسي، دول بعملهم بلوك، هناك اشخاص من جواهم سواد لذلك اتجاهلهم.

بماذا يختلف العمل مع المخرج سامح عبد العزيز عن أى مخرج آخر؟

يختلف المخرج سامح عبد العزيز عن اى مخرج اخر، في اهتمامه بالتفاصيل ومدي حساسيه الدور وله خلطه نجاح خاصه بيه، ويوجه الفنان وانا استمتعت بالعمل معه اوى وبالطريقته في التوجيه أو التفكير، هو مخرج شاطر وقلبه علي كل الشخصيات اللى في المسلسل.

كيف استطاعتي الموازنة بين تصويرك لمسلسلي "صدفة" و "رحيل"؟

تمكنت من القيام بذلك بسهولة، فمنذ وصولي إلى مكان التصوير وارتداء ملابس الشخصيات، أصبحت ملتزمه بأداء دوري بمهنية عالية، أضع كل جهودي وتركيزي في التمثيل، وشخصية "مني" مرتشيه وسيدة دون اخلاق بينما شخصيتي في رحيل مختلفه تماما بجسد شخصية طماعه اضاعت ابنتها بسبب طماعها.

هل في صفات مشتركة بين دور في صدفة أو رحيل وشخصيتك؟

ليس هناك تشبه بين الشخصيتين لان انا شخصيه منظمه ومسالمه، لكن شخصيتي في رحيل طماعة وانا ابعد في شخصيتي الحقيقيه عن الطمع وحب المال، وشخصيتي في صدفه مرتشيه وذات اخلاق سيئة.

أيهما تفضلين المسلسلات الـ 15 حلقة أم الـ 30 حلقة؟

أفضل المسلسلات الـ 30 حلقة، لان بيكون الدور كبير استطاع ان اعيش أحداثه واندمج مع الشخصيه، وانا بحب أن تكون هناك أحداث كثيرة، لأن هذا يدعم الدور.