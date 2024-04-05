نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح أعلان ترويجي ختامي لفيلم Maidaan في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح اعلان ترويجي ختامي للفيلم الجديد للنجم أجاي ديفجان الذي يطرح بعنوان Maidaan، وتدور أحداثه في اطار قصة مقتبسة، ووفق انديا توداي الاعلان الذي طرح، يعتبر آخر اعلان ترويجي للفيلم قبل طرحه رسميا للعرض، و ذلك بعد أن اعلن النجم الهندي اجاي ديفجان عن العمل على جزء ثاني من فيلمه السينمائي الناجح De De Pyaar De .

ووفق انديا توداي، الجزء الثاني من الفيلم تقرر موعد طرحه في الأول من مايو عام 2025 المقبل، بمشاركة راكول بريت وتابو، وطرحت الأغنية الترويجية الأولى للفيلم الجديد للنجم الهندي أجاي ديفجان، الذي يطرح بعنوان Shaitaan.

ونقل موقع انديا توداي الاغنية الترويجية الجديدة، التي طرحت، بعنوان Khushiyaan Bator Lo للترويج للفيلم الجديد الذي من المقرر طرحه للعرض في صالات العرض الهندية بتاريخ 8 مارس هذا العام.

وكان قد طرح الاعلان الترويجي الأول للفيلم الجديد للنجمة أجاي ديفجان، الذي تدور احداثه في اطار من الرعب الكوميدي، ووفق موقع انديا توداي، الفيلم الجديد سيكو بعنوان Shaitaan، وتحدد موعد طرحه رسميا للعرض في سينمات بوليوود بتاريخ 8 مارس المقبل.

مشاركة كارينا كابور

وشاركت النجمة كارينا كابور متابعيها عبر حساباتها على منصات التواصل، اللقطات الأولى لها من كوليس تصوير فيلمها الجديد Singham Again، ونقل موقع انديا توداي، الصورة التي نشرتها كارينا، من الفيلم الذي سيشهد رابع تعاون لها مع المخرج الكبير روهيت شيتي.

الجزء الثاني

وكان قد انطلق رسميا تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم Singham للنجم الكبير اجاي ديفجان، والذي يطرح في جزءه الثاني بعنوان Singham Again.

الفيلم يشهد عودة التعاون بين اجاي ديفجان والمخرج الهندي المخضرم روهيت شيتي، مع عودة رانفير سينغ للمشاركة في دور البطولة.

ويضم الفيلم النجم في بطولة النجم اكشاي كومار، وتجري حاليا عمليات التصوير في العاصمة الانجليزية لندن.