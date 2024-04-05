نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عرض الحلقة الـ 11 من مسلسل رحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور الحلقة الـ 11 من مسلسل رحيل بطولة الفنانة ياسمين صبري، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مواعيد عرض الحلقة..

مواعيد عرض مسلسل رحيل

يعرض مسلسل رحيل 9:00 مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، ويبث المسلسل في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على شاشة أبو ظبي دراما في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، على منصة ADtv قبل ساعة من عرضه على شاشة أبو ظبي.

قصة مسلسل رحيل

وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل" وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.

هجوم مسلسل رحيل

وهاجم عدد كبير من المشاهدين، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، المسلسل بمجرد رؤيتهم للبوستر الخاص به، والذي تظهر فيه ياسمين صبري، بأظافر “إكليرك”، على الرغم من عملها بمهنة النجارة، التي تتطلب المجهود الكبير، واستخدام اليدين، والأدوات الحادة والثقيلة طول الوقت، وكان لتريلر مسلسل رحيل، نصيبه من الانتقادات والهجوم، فاتهم البعض المسلسل بتقليد التيمة الشهيرة، للنجم محمد رمضان، والذي يتعرض للظلم، ثم السجن، ليخرج بعد ذلك وينتقم من الجميع.

رباعيات مسلسل رحيل

وتشارك المطربة الشابة رنا سماحة، في مسلسل رحيل الذي تقوم بطولته ياسمين صبري في سباق رمضان 2024، بثلاث رباعيات، رباعيات مسلسل رحيل كالآتي فداك من كلمات سارة سعيد ومن ألحان هيثم نبيل وتوزيع موسيقي زوم، والثاني بعنوان رحيل من كلمات إيرين يوسف ومن ألحان هيثم نبيل وتوزيع زوم، والثالث بعنوان طريقين وهو من كلمات إيرين يوسف وتوزيع هيثم نبيل.

ملخص الحلقة الـ 10 من مسلسل رحيل

بدأت الحلقة 10 من مسلسل رحيل بمقابلة رحيل بدر فتجده استولى على معرض والدها للموبيليا، بعقد مزور، وتخبره أنها ستستعيد حقها وستسترجع المعرض منه مرة أخرى، ويذهب صلاح لمقابلة رحيل بعد خروجها من السجن فترفض رحيل مساعدة صلاح لأخذ حقها من بدر، وفي الجانب الآخر من الحلقة حرضت الحاجة صفية (عارفة عبد الرسول) ابنها بدر على قتل رحيل لكنه يرفض طلبها ويرفض توزيع ميراث والدة شديد الإتربي، التقت رحيل بـ«سوما» صديقتها التي تعرفت عليها في السجن، وخرجت قبل رحيل لتعمل في منزل "بدر" وتسرب الأخبار لرحيل، حيث علمت "رحيل" أنّ بدر تزوج من "كوثر" عرفيًا، وشقيقته "جنة" ترفض الإنجاب من زوجها سعيد الفار لأنها أجبرت على الزواج منه، حيث ستستغل تلك المعلومات لصالحها في رحلة الانتقام.