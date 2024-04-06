مجدي الجلاد: "الرئيس الراحل قالي حرفًا وهو في السلطة جمال ابني وهيفضل ابني وبيساعدني في الحزب"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد عن سر أخبره به الرئيس الأسبق حسني مبارك عن موضوع التوريث قائلًا: "انا ضد التوريث وده ثابت، عايز حد في مصر يقولي إنه مكانش فيه شواهد واضحة، وهقولك سر ان الرئيس الراحل قالي حرفًا وهو في السلطة، جمال ابني وهيفضل ابني وبيساعدني في الحزب، مكشفتش عن ده ساعتها عشان الحوارات مع رئيس الجمهورية تكتب وترسل للرئاسة للمراجعة ويتم الإمضاء عليها ورقة ورقة وإعطاء الموافقة، والرئيس لما قالي الكلام ده قالي ده ليك انت بيني وبينك مش للنشر، وبالمنطق اللي كنت شايفه اه كان فيه خطة للتوريث".

مجدي الجلاد يتحدث عن مصطفى الفقي

وقال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "مصطفى الفقي له واقعة شهيرة معايا وبيحكيها في كل حتة، كنت بعمل برنامج رمضاني وسألته سؤال، وهو كان قريب جدًا من السلطة، قلتله كيف تتعاملون مع جمال مبارك في الدولة، هل على أنه جمال مبارك أم أنه الرئيس الذي يحكم، وقلتله فكر دقيقة يا دكتور، قالي لا مش محتاج دقيقة، هو يُعامل كرئيس جمهورية، وده موجود ومذاع على التليفزيون، وكان فيه شواهد، وجهه نظري في الموضوع وانا كنت جوه المطبخ ومازلت جوه المطبخ الاخبار بتجيلي لغاية عندي، وتقديري الشخصي، ان حسني مبارك لم يكن يريد لابنه ذلك، ولكن كانت هناك أطراف حوله شديدة القوة والنفوذ عايزة ده، وهم مؤثرين على مبارك، ربما حبيب العادلي وسوزان مبارك، ومجموعة الفكر الجديد بالحزب الوطني ايضًا، أما عمر سليمان كان ضد ذلك،".

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.