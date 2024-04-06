نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحلة 5 أشهر..طارق لطفي يوجه رسالة شكر لفريق عمل "العتاولة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل طارق لطفي بانتهاء تصوير مسلسل العتاولة، ونشر منشور يشكر فيه كل فريق العمل.

ونشر طارق لطفي من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة تجمعه بفريق العمل معلق: "النهاردة آخر يوم في تصوير العتاولة أنا مش مصدق وكلنا مش مصدقين إنه خلاص مش هنشوف بعض كل يوم صبح وليل زي الخمس شهور إللي فاتت قربتنا من بعض اكتر واكتر بقينا عيله وأخوات،أنا شخصيًا كسبت كتيير علي كل المستويات بشكر كل إللي العتاولة عتل عتل "



واستكمل:"عتاولة الإنتاج

على رأسهم الأستاذ الكبير.صادق الصباح...أنور الصباح

الأستاذ علي حسن، محمد عبد الغني، عايشه عبد الرحمن.تامر أنور، عمر إنسان. كريم رضا.هرم.توبه. مراد.محمد عطيه. خالد"



وأضاف:" عتاولة الإخراج

على رأسهم أخويا الموهوب الشاطر جدااا.أحمد خالد..

أحمد عادل.طحاوي.أيمن. فريده.علام.سها.ساره.فتحي"



وأشار: "عتاولة التأليف.

هشام هلال وكل من ساعد أو أضاف كلمة، عتاولة التصوير

على رأسهم حسام حبيب.زيتون.زانيته.كريم.جعيصه.ادهم.رمضان.العطار. زرزور.وكل عتاوله الاضاءه،

عتاوله الديكور

علي راسهم.ناديه عادل. زينب.عم عباس والاستاذه الموهوبه الهانم.دينا نديم

عتل الموسيقي

ساري هاني، عتاوله الصوت

احمد أبو ليله.وايمن أبو ليله

واختتم:"نيجي بقي لعتاوله التمثيل....

.أخويا الطيب الاستثنائي النجم احمد السقا

أختي الجدعة الطيبة اللذيذة النجمة زينة والله زينة

أخويا الموهوب المجنون أخف دم..باسم السمره.

.أختي الموهوبة وصديقتي الشاطرة..مي كساب

.عمي وعم الناس كلها أطيب قلب ..صلاح عبد الله

الأستاذه صديقتي وحبيبة قلوبنا..ميمي جمال

أختي الشاطرة الموهوبة نهى عابدين

صديقي الاستاذ.محمد نجاتي

الأستاذه فريدة سيف النصر

الأستاذه صفوة

صديقي الاستاذ الكبير محمد التاجي

صديقي واخويا محمد الصاوي

صديقتي الموهوبه لبني ونس

صديقتي وأختي منه بدر تيسير

الاستاذ عمرو عثمان

الاستاذ حسني عكري

معتز عفيفي

مجدي سعيد، وأخواتي الصغيرين الكبار موهبة.

مصطفي أبو سريع

احمد كشك

زينب العبد

مريم الجندي

هدي الاتربي

محمد محسن

عادل يوسف

مؤمن نور

فاتن سعيد

عبدالاه

محمود الشحات

يوسف الاشقر

سامح البسيوني

خالد كيشو

احمد بيلا

دعاء طاهر

احمد ميدان

بجد بشكركم جدااا جداا".

قصة مسلسل العتاولة



تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

فريق عمل العتاولة





مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى



مواعيد مسلسل العتاولة





ويعرض مسلسل العتاولة، على قناة MBC masr، وسيكون العرض الأول في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 2 مساءً.

كما يعرض على قناة MBC masr 2 الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 3 عصرًا، كما يتاح عرضه عبر منصة شاهد