رمضان 2024.. ملخص الحلقة 26 من مسلسل "قلع الحجر"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الحلقة 26 من مسلسل “قلع الحجر” بتهديد الدكتور لـ عبد الحي وإبلاغ النيابة بسبب إصابة كريمان، ليصرخ حرازي في وجه ابنه عبد الحي ويقول له سيب الدكتور يعمل شغله.

تنفي كريمان ما حصل لها أمام النيابة وتبرر ذلك بأن سبب إصابتها هو انزلاقها في الحظيرة.

يجبر فرماوي ذهاب سلسبيل وأبنائها محمد وعبد الله.. معه إلى الفيلا لكي يعيشون في وسط أخواتهم.

حاول ابن فرماوي قتل مهدي من أمام منزله، ليصيب مهدي برصاصة في صدره، لينفعل فرماوي على ابنه إدريس، ويقوم فرماوي بتخبئته في الجبل بعيد عن أعين المنزلاوية.



ينفعل يوسف إسماعيل على زوجته بسبب عدم الأخذ الثأر من العمامرة، ثم يرفع عليها يمين الطلاق ويطردها من المنزل، لتنفعل عليه معرفتش تأخذ ثأر ولدك منتصر جاي تأخذ حق من امرأة.



وتنتهي الحلقة بإشعال الفتنة بين الشواكيش والعمامرة والمنزلاوية لتأتي عربية الشرطة لتنفض النزاع بينهم، وتزور بنت العمدة فرماوي عمتها روحية، لتلومها كريمان بما فعلت معها من إفصاح السر في حبها لمهدي.

يقوم المأمور لزيارة عائلة في الاقصر للمصالحة بين العائلات، ويطالب المأمور الصلح بين الشواكيش والعمامرة،ثم يقوم فرماوي بتهديد حرازي لما فعلته ابنته كريمان مع مهدي.



أبال مسلسل قلع الحجر

يضم العمل عدد من النجوم أبرزهم الفنان محمد رياض، رياض الخولي، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، ومفيد عاشور، ومدحت تيخة، ومحمود الجابري، وسميرة عبد العزيز، وبهاء ثروت، وسميرة صدقي، وأحمد الشافعي، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأيمن الشيوي، وآية عبد الرحمن الأبنودي، وعمر رياض، والعمل من إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

أحداث مسلسل قلع الحجر



تدور أحداث مسلسل قلع الحجر، في إطار الدراما الصعيدية، ويتناول حقوق المرأة، وهو مستوحى من أحداث حقيقية.

وتم تصوير تلك الأحداث بمنطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر.

القنوات الناقلة لـ مسلسل قلع الحجر



يعرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار، وقناة صدى البلد.

مواعيد عرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار

يذاع مسلسل قلع الحجر، على قناة النهار، في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12 مساءا.

