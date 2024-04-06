القاهرة - محمد ابراهيم - نجحت الفنانة دنيا سمير غانم،في خطف قلوب الجمهور بأحدث ظهور لها ببرنامج Big Time الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، وتحدثت خلال لقائها عن علاقتها بشقيقتها إيمي بعد رحيل والديهما.

وقالت: "أنا وإيمي على طول مع بعض وبعد بابي ومامي هي جت سكنت جمبي، لأن حسن كان مرتبط بمامته وإيمي كانت مرتبطة ببابي، فلما هما مبقوش موجودين بقينا كلنا جنب بعض، ومن الحاجات اللي بسمعها لما بقابل ستات كبيرة يقولولي خليكي مع أختك".

دنيا سمير غانم: مفيش فرق بيني وبين إيمي في الجانب الإنساني



وتابعت:" مفيش فرق بيني وبين إيمي في الجانب الإنساني، زي حبنا للناس واحترمنا لشغلنا، الحاجات اللي تربينا عليها، لكن في اختلاف في الطباع أنا هادية جدا وممكن أقعد أشيل، لكن إيمي بتهزر طول الوقت، واخده جينات خفة الدم من بابي، وفي حياتها عصبية جدًا".

آخر أعمال دنيا سمير غانم



والجدير بالذكر آخر أعمال دنيا سمير غانم، جيت سليمة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول فتاة تبدأ بقراءة كتابا قديمًا وبمجرد قراءته تسافر عبر العديد من الأزمنة المختلفة لتواجه العديد من المواقف الطريفة.