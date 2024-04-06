حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع 30 مارس - 5 أبريل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 01:36 مساءً - وزير السياحة والآثار يتابع الموقف العام لجاهزية تشغيل المتحف المصري الكبير

عقد وزير السياحة والآثار اجتماعًا مع قيادات فريق العمل بالمتحف المصري الكبير، في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ اللمسات النهائية الخاصة بالمتحف بمراحله المختلفة تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة. كما قام بجولة داخل متحف مراكب خوفو لتفقد الأعمال، ومسارات الزيارة داخله وما يحويه من خدمات.

* *وزير السياحة والآثار يتفقد استراحة الملك فاروق بالهرم تمهيدًا لترميمها*

قام وزير السياحة والآثار بجولة تفقدية داخل منطقة أهرامات الجيزة للوقوف على الوضع الراهن لاستراحة الملك فاروق والحالة الإنشائية للمبنى، ومدى إمكانية تدعيمه وترميمه، وإمكانية تحويله إلى مركز ثقافي إبداعي ترفيهي قائم بذاته.

* *وزير السياحة والآثار يعقد اجتماع موسع لمناقشة سبل تطوير منتج السياحة النيلية في مصر*

عقد وزير السياحة والآثار، الاجتماع الدوري الموسع لمناقشة سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من منتج السياحة النيلية في مصر، ورفع معايير تنظيم العمل به. كما أكد على ضرورة العمل على زيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة، والمراسي النيلية، وتوفيق أوضاع الذهبيات النيلية العاملة حاليًا.

جاء ذلك في ظل تزايد الطلب السياحي على هذا المنتج، وحرص الوزارة على تطويره ورفع جودة التجربة السياحية له والوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجهه ومقترحات التغلب عليها.

وقد تم الإشارة إلى خروج الموسم السياحي الشتوي هذا العام بشكل متميز وناجح وبدون أي مشكلات، وخاصة أنه لم يتم رصد أي حالة شحوط لأي من المنشآت الفندقية العائمة خلال فترة السدة الشتوية.

* *صحف ومواقع إخبارية إسبانية ودولية تبرز الزيارة الأخيرة للوزير لمدريد*

أبرزت عدد من الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية الإسبانية والدولية، خلال الأيام الماضية، منها مجلة فوربز Forbes الأمريكية، وموقع Skal السياحي وهو موقع اتحاد الكتاب السياحيين في إسبانيا، زيارة وزير السياحة والآثار الأخيرة للعاصمة الإسبانية مدريد.

كما ألقت هذه الصحف الضوء على مشاركة الوزير خلال الزيارة بحضور وزيرة الدولة للسياحة بإسبانيا، في المنتدى الذي نظمه الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال CEOE.

* *لقاء نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة مع ممثلي منظمة الأمم المتحدة للسياحة لمناقشة تطوير منتج السياحة الاستشفائية بمصر*

عقدت نائب الوزير لشئون السياحة اجتماعًا افتراضيًا، عبر تقنية زووم، مع ممثلين من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، لبحث سبل التعاون للاستعانة بأحد الخبراء الدوليين المتخصصين لإعداد استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية بالمقصد المصري.

وأكدت نائب الوزير أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع واعتماد الضوابط والمعايير المنظمة للنُزل البيئية (Ecolodges) خاصة فى المناطق التى تزخر بمقومات طبيعية استشفائية.

يأتي ذلك في إطار سياسات الوزارة نحو دراسة تطوير منتجات سياحية متخصصة لاستقطاب شرائح جديدة من السائحين.

* *مصر أحد أفضل ثلاثة وجهات سياحية للزيارة في 2024 وفقًا لموقع Forbes*

أبرز موقع Forbes من خلال تقرير مصور أفضل ثلاثة وجهات سياحية لزيارتها لقضاء أجازات العام الجاري 2024، وهى مصر وألبانيا والمغرب، والتي تتميز بالجو اللطيف، والمقومات الطبيعية والأنشطة السياحية.

كما سلط الموقع الضوء على العديد من الأماكن السياحية والأثرية التي يمكن للسائح زيارتها ومنها تلك الموجودة بالقاهرة وأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير بالإضافة إلى الاستمتاع بأجواء النيل الساحرة.

* *موقع Global Highlights يُسلط الضوء على الأماكن السياحية الساحلية بمصر لزيارتها في الصيف*

أبرز موقع Global Highlights، في تقرير له، عدد من الأماكن السياحية الساحلية على البحر الأحمر بالمقصد السياحي المصري التي يمكن زيارتها خلال فصل الصيف ولاسيما في شهر يوليو للاستمتاع بقضاء العطلة على شواطئها المشمسة، كما يمكن زيارة عدد من المعالم السياحية صباحًا أو مساءً.

وقد جاءت مدن القاهرة والجيزة وشرم الشيخ والغردقة من بين المقاصد السياحية التي أوصى التقرير بزيارتها.

* *مصر ضمن أكثر 25 دولة تتميز بأجمل مناظر طبيعية لغروب الشمس وفقًا لموقع Yahoo Finance*

تحت عنوان " 25 دولة تتمتع بأجمل مناظر لغروب الشمس" أبرز موقع Yahoo Finance قائمة تتضمن 25 دولة حول العالم تتميز بمناظر طبيعية خلابة لغروب الشمس والتي جاء من بينها مصر، حيث أشار التقرير لتفرد مصر بتاريخ عريق وآثار غنية ومقومات طبيعية خلابة بما يساهم في مشاهدة مناظر طبيعية ساحرة للحظات غروب الشمس بها.

وقد أوضحت الدراسة التي أجرتها منظمة السياحة العالمية أن الدول التي تحظى بالاماكن التي تشهد مناظر خلابة للحظات غروب الشمس شهدت زيادة في متوسط أعداد السائحين الوافدين إليها بنسبة 15% خلال العقد الماضي.

* *معرض مؤقت بعنوان "البشارة و العذراء" بمتحف شرم الشيخ*

تحت عنوان "البشارة و العذراء" أقام متحف شرم الشيخ معرضًا مؤقتًا للآثار، بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد البشارة القبطي. حيث يضم المعرض أيقونة ثلاثية، وهي أيقونات البشارة والقديس يوحنا والقديس متي، والتي تبرز أهمية الأيقونات في توثيق الأحداث الكتابية.

وعلى هامش افتتاح المعرض، تم إقامة ندوة ثقافية عن فن الأيقونات وأهميته وتاريخه بالإضافة إلى شرح تفصيلي للأيقونات المعروضة بالمعرض وكلمة عن كيفية الترميم وأهمية صيانة الأيقونات وحفظها.

* *متاحف الآثار تُسلط الضوء على المرأة وشهر رمضان من خلال القطع الأثرية لشهر مارس*

وقع اختيار الجمهور لشهر مارس على القطع الأثرية التي تسلط الضوء على العديد من المناسبات التي يشهدها هذا الشهر، وأبرزها الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وحلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك ضمن التقليد الشهري لمتاحف الآثار على مستوى الجمهورية، ما يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية حضارية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثرية لدى جميع فئات المجتمع.