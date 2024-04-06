نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "واحدة ملهاش تلاتين لازمة".. مشادة وألفاظ خارجة بين حسن شاكوش وريم طارق في "رامز جاب من الآخر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل الحلقة 27 من برنامج رامز جاب من الآخر، حيث حل الثنائي مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحاياها.



ورفضت ريم طارق اكمال الحلقة بعد تفاجئها بطليقها حسن شاكوش، حيث انهارت من الصراخ والبكاء قائلة: "انت كدة هتعملي مشكلة..هكسرلك المكان"،حيث قامت بالقاء عدد من كاميرات البرنامج والقاء المايك الخاص بها.

وعلق حسن شاكوش موجها رسالة لرامز جلال: "هو ده أسلوبها.. تخلي واحدة ملهاش تلاتين لازمة تقولك يا انا يا هو".

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

وكعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.