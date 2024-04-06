نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم طارق تلقي كاميرات برنامج "رامز جاب من الآخر" وترفض اكمال الحلقة بسبب حسن شاكوش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، ضيوف الحلقة السابعة والعشرون من برنامج رامز جاب من الآخر والمذاع على قناة MBC مصر.



وعلق رامز جلال على رفض ريم طارق اكمال الحلقة والقاءها للكاميرات قائلا: "رافضة مبدأ الصلح".

وتحدثت ريم طارق عم خلافها مع حسن شاكوش قائلة: "أنا لو اتكلمت هقول كلام كتير جدا وأنا مش عايز"، ليعلق رامز جلال قائلا: "كنت فاكر أن الموضوع هيخلص بنكتة وافيه مكنتش اعرف إن في كمية كره قد كدا واحدة قطعت المايك".

وأنهى رامز جلال الحلقة دون اكمال باقي فقرات برنامجه، وذلك لشدة الخلاف بين حسن شاكوش وطليقته ريم طارق.

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

وكعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.