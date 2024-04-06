نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة هلال يحتفل مع أهالي منطقته بالنجاح الكبير لـ«المداح 4 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط أجواء رمضانية دافئة، احتفل الفنان حمادة هلال مع أهالي منطقته في الزاوية الحمراء بنجاح مسلسله "المداح 4 – أسطورة العودة"، وسط تجمع كبير من محبيه وأصدقائه.



وتعليقًا على هذا النجاح، قال هلال: "سعيد للغاية بردود الفعل الإيجابية التي تلقيتها على مسلسل "المداح 4"، وبذلنا قصارى جهدنا لتقديم عمل فني متميز يليق بجمهورنا، وأنا ممتن لكل من ساهم في هذا النجاح، من طاقم العمل إلى الجمهور الكريم"

وتصدر حمادة هلال الترند على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي على مدار شهر رمضان بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسله "المداح" في الجزء الرابع، وتفاعل الكثير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا مع أحداث المسلسل، وتبادلوا التعليقات حول الشخصيات والأحداث.

تفاصيل مسلسل المداح



يذكر أن مسلسل "المداح - أسطورة العودة" من بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. المسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، وإخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

قصة الجزء الرابع

تدور أحداث المسلسل حول صابر المداح، الذي يعود بعد غياب عامين لمواجهة عدو جديد من الجن. يبدأ صابر رحلته بعد تلقي نداء استغاثة من عائلة صعيدية تتعرض لمضايقات من قبل الجن. يواجه صابر العديد من التحديات خلال رحلته، ويضطر إلى استخدام كل ما لديه من قوى لمواجهة هذا العدو الجديد