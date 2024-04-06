هشام ماجد: الكوميديا المقدمة في مسلسل أشغال شقة مختلفة من نوعها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان هشام ماجد خلال لقائه مع الإعلامية سارة الدندراوي، في برنامجها تفاعلكم، عن توقعه لنجاح مسلسل أشغال شقة قبل عرضه في النصف الأول من من موسم رمضان 2024، وأكد أن الكوميديا المقدمة في المسلسل هي كوميديا مختلفة.

تصريحات هشام ماجد عن مسلسل أشغال شقة

وقال هشام ماجد: «كنت متوقع النجاح من البداية وكنت حاسس إننا بنعمل حاجة كويسة بس النجاح الكبير دا فاق توقعاتي كلها، والاختلاف في الكوميديا بيرجع للورق المكتوب، وبحب أقدم النوع ده من الدراما».

قصة مسلسل أشغال شقة

ينتمي لنوعية المسلسلات الكوميدية التي تدور أحداثه حول طبيب شرعي يُدعى حمدي عبد الرحيم الذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد، والذي يُرزق بتوأمين ليبدأ هو وزوجته بالبحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين، لكن هذا لن يحدث بسهولة وتبدأ معاناتهم وفي ظل انشغالهما بالعمل يعجزان عن الوفاء بمتطلبات الأطفال، ويقررا الزوجان أن الحل لمشكلتهما هو الاستعانة بمدبرة منزل، للاعتماد عليها في رعاية الطفلين بدلا عنهما، يبدأ الثنائي بمساعدة أصدقائهما رحلة البحث عن مدبرة خادمة مناسبة لرعاية طفليهما، ولكن يتضح لهما أن مسؤولية الاستقرار على واحدة بعينها أمر صعب للغاية، وكلما بدأت مدبرة منزل في ممارسة مهام عملها ينشب بينها وبين الزوجين خلاف في إطار كوميدي.



أبطال مسلسل أشغال شقة

ويشارك في بطولة مسلسل أشغال شقة هشام ماجد والفنانة أسماء جلال، ويشاركهم في البطولة سلوى محمد علي، شيرين، مصطفى غريب، رحمة أحمد فرج، محمد محمود، مي كساب، نهى عابدين وانتصار وإنجي وجدان وغيرهم، والعمل من إخراج وتأليف خالد دياب.

تردد قنوات MBC مصر

تردد قناة MBCمصر: التردد: 11470

الاستقطاب:عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

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التردد:11270

الاستقطاب:عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

فتردد قناة إم بي سي مصر 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11823.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

موعد عرض مسلسل أشغال شقة

ويأتي مسلسل أشغال شقة ضمن قائمة مسلسلات قناة Mbc مصر، والذي من المقرر عرضه مساء اليوم 10 مارس في تمام التاسعة مساءً، وتعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل أشغال شقة من بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة أسماء جلال، في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة MBC مصر، وتكون الإعادة في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل على قناة MBC مصر 2.