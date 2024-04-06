نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرض الحلقة 12.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل جودر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من محبي الأعمال التاريخي عن مسلسل جودر الحلقة 12 بعد أن حقق تفاعل كبير من الجمهور ونالت أحداث المسلسل إعجاب الملايين من الأشخاص.

قدم ياسر جلال أعمال كثيرة ناجحة وأخر أعماله الرمضانية مسلسل خيانة مشروعة في شهر رمضان 2023 مع النجمة مي عمر وكان المسلسل مكون من 15 حلقة وحقق نجاح كبير وقدم شخصيات كثيرة مختلفة مثل مسلسل الفتوى الذي عرض في شهر رمضان منذ ثلاثة سنوات أيضًا مع النجمة مي عمر وهنادي مهنا وكوكبة من النجوم، ويواصل ياسر جلال مسيرته الفنية في إختيار الجديد وتعتبر شخصية في جودر مميزة جدًا، خلال السطور التالية نستعرض لكم الأحداث الكاملة حول مسلسل جودر.

قصة مسلسل جودر

تدور قصة مسلسل جودر في إطار تاريخي مميز جدًا يجسد ياسر جلال شخصية الابن الأصغر جودر وهو احد أبناء التاجر البسيط الذي أنجب ثلاثة من الذكور، لكن جودر رغم صغر سنة لكنه حكيم جدًا ويحاول أن يكون ذات شأن عالي، وذات يوم تحدث الكثير من المشاكل بين جودر وشخص يدعى شمعون ويحاول جودر أن يخطط من أجل الوصول إلى الكنز لكن يواجه صراعات كثيرة، حققت الحلقة السابقة أعلى نسب من المشاهدة وبدأ اسمه يتصدر البحث، حيث يضم المسلسل فريق عمل كبير ومميز من بطولة ياسر جلال وياسمين رئيس ونور اللبنانية تارا عماد وعمرو عبدالجليل ووفاء عامر ومحمود البزاوي وأيتن عامر ورشوان توفيق وأحمد بدير ومن ﺇﺧﺮاﺝ إسلام خيري ومنﺗﺄﻟﻴﻒ أنور عبدالمغيث.

مواعيد عرض مسلسل جودر والقنوات الناقلة

يتم عرض مسلسل جودر على عدة قنوات فضائية في رمضان 2024 وهي:.

قناة أون أي في تمام الساعة 7.30 مساءً

و الإعادة الأولى لمسلسل جودر على قناة أون اي دراما في الساعة 10 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 6.05 مساءً.

كما يذاع مسلسل جودر على قناة أبوظبي الساعة 10 مساءً والإعادة في الساعة 11.5 صباحًا.