نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل الحلقة 12 لمسلسل جودر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الحلقة ال 12 منذ قليل، وشهدت الكثير من الأحداث، حيث تواصلت شواهى ملكة الشمعيين لكيفية فك الرصد للوصول للكنوز الأربعة.

طلبت شواهي من أشقائها مراقبة الشيخ عبد الأحد، وقالت: "شعر وظوافر عبد الأحد نجل الشيخ عبد الحق هيعطيها لجودر يفك روحانية الرصد اللى هتلقن جودر كيف يفك الرصد وإحنا هنرقابهم ونتدخل فى الوقت المناسب".

كشف عبد الأحد إن والده قال له على فراش الموت تجهيز جودر للمصدمة الروحية حتى يستطيع فك الرصد، وسوف يظهر لجودر، وبالفعل ذهب لجودر أمام البحيرة وطلب منه أن يفعل معه مثل ما فعل مع عبد السلام وعبد الصمد وإذا رفض إعطاءه 200 دينار دهب الذى أخذهم".