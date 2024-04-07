انت الأن تتابع خبر حليمة بولند متهمة بالعنصرية .. والسبب صادم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، للهجوم من قبل متابعيها ووصفت بـ"العنصرية"، بتحويل لون بشرتها إلى اللون الأسمر، خلال استضافها مجموعة من النساء السودانيات.

وفي التفاصيل، شاركت حليمة متابعيها عبر حسابها في "سناب شات"، مقطع فيديو لكواليس إحدى حلقات برنامجها المختص بالطبخ، الذي يحمل اسم "مطبخ حليمة"، واستضافت فيه مشهورة "السوشال ميديا" السودانية فينيسيا وشقيقتها حليمة، المقيمتان في الكويت.



وقالت حليمة: اليوم حلقتنا لأطيب شعب للشعب السوداني وأهل السودان، وأنا لمحبتي للسودانين شوفوا لوني. وشددت حليمة أن اعتمادها البشرة السمراء دليل محبتها للشعب السوداني، وليس من باب العنصرية كي لا يسيء البعض فهمها.



وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أسلوب حليمة في إظهار حبها، مشيرين إلى أن التضامن لا يأتي بهذه الطريقة، واصفين حركتها بـ"العنصرية" والاستهانة بالشعب السوداني، فكتبت إحداهن: تقدر تتضامن معهم من غير لون ليه تحسسيهم ان لونهم عيب وجريمه.



وأضافت أخرى: يقالها متضامنه معهم ماتدري انها تتعنصر عليهم قليله ذوق. وتابعت أخرى: قلة ذوق لو تحترمهم ما تسوي فونديشن اسود وكتفها مفتوح يعكس البياض الله خلقهم كذا وما يحتاج تقلدهم.



من هي حليمة بولند؟

