لقاء سويدان لـ "داليا المتبولي": أنا عندي كل ما يثبت كلامي من صور وفيديوهات وشهود يثبتوا كلامي وعندي أدلة كتير جدًا

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة لقاء سويدان أثناء حلولها ضيفة على بودكاست "Restart" عن تفاصيل خلافها مع الفنان ميدو عادل أثناء تقديمهما مسرحية سيد درويش.

مسرحية سيد درويش وخلاف ميدو عادل

وقالت عن خلافها مع ميدو عادل: هرد وباختصار لأن الموضوع أخد أكبر من حجمه من ناحية إني ممثلة مسرح وكنت الأولى على دفعتي لمدة أربع سنوات واشتغلت مع أعظم نجوم مصر في السينما والمسرح والتلفزيون من أول سعاد حسني وأحمد ذكي مرورًا بأكبر نجوم موجودين واتوفوا".

وتابعت: "والفترة دي الحمد لله دي كلها اتربيت على حاجات معينه وأساسيات مقدرش أغيرها بمعنى مقدرش أكون في مكان وحاسة أن المسرح بيتهان "يعني لما نطلع نحيي الجمهور بشورتات" يبقى كدا بنهين المسرح وبنهين الناس لما نجيب أطفال نطلعهم في مشهد لا يصح ولا تليق بالأطفال يبقي كدا بنهين الطفولة لما نكون بتمثل فترة زمنية بتاعه سيد درويش سنة 1919 ناس بفساتين جنس وكوتشيات يبقي إحنا كدا بنهزر"، موضحة: "فكان عندي مشكله وتحفظات على أكتر من حاجة ومشكلة مع المخرج واحد المخرجين المنفذين وميدو لإني اعترضت بشكل كويس أول مرة وتاني مرة وتالت مرة".

وأضافت: "لقيت مفيش أي استجابة وأنا كواحدة عارفة يعني ايه إلتزام ويعني إيه رولز تقدمت بشكوى للأكبر مني سلطة محصلش فصل فيها وتقدمت للشئون القانونية والكلام دا كان من يوم 16/8/2023 والشكوى أحيلت، إلى الشؤون القانونية يوم 26/8 والمشكلة حصلت يوم 23/9"، مشيرة: "يعني فيه شهر قبل المشكلة من المشاكل وحاجات كتير جدًا أنا مقدرش أطلع فيها لأننا مش في خناقة في شارع والبني آدم يرد بقدره يعني لما حد يشتمني أنا مش هرد زي الحد دا ماعمل أنا هرد بقدري".

سبب صفعها لميدو عادل

وكشفت عن سبب صفعها لـ ميدو عادل، قائلة: "أنا لم أصرح بدا اللي قال هو الطرف الآخر وقال حاجات كتير قوي أنا مقدرش أتكلم على أي حاجة حاجه غير قدام النيابة الإدارية ونقابة الممثلين ولما الموضوع تطور اتطريت الجأ إلى النيابة العامة لإن فيه حاجات لن اتهاون فيها، والرد قصاد اتهام دا في الشارع".

وأوضحت: "أنا عندي كل ما يثبت كلامي من صور وفيديوهات وشهود يثبتوا كلامي وعندي أدلة كتير جدًا مينفعش أخرجها السوشيال ميديا لإني لجأت للقانون وحذرت كتير وقولت ياجماعة مينفعش كدا وإن عودتم عودنا والمخرج قال دي رؤية مخرج ولو دي كانت رؤيته مكنتش وافقت عليها من الأول لأن كان بقالها 4 سنوات ناجحة ومينفعش أشوف ناس بتحط تراب على الطبق اللي هتاكل منه وأقول دا هزار أنا اشتغلت مع أعظم النجوم في المسرح مع الأستاذ نور الشريف عمري ماشوفته بيقول إنتم كذا وأنا النجم مكنش الأستاذ نور كل يوم يعملنا اجتماعات وكل يوم ألاقي كلام جديد على المسرح بيتقال وتجاوزات أنا مقبلهاش".

وتابعت: "وحكاية الأطفال المعاقين دي حاجة لا يقبلها الله من فوق سبع سموات ودي حاجة عيب وأتحدى أي صورة أو فيديو إني بتعامل بشكل وحش مع الأطفال لما كانوا على المسرح والناس كلها كانت بتصور طلعولي صورة من موبيلاتكم إني عملت كدا"، مشيرة: "لو أنا شيطان بقرون وديل مش هعمل كدا مش بعمل كدا بيني وبينهم يبقى هعمل كدا قدام الجمهور".

واستكملت: "أنا لما جالي برنامج أول حلقة عملتها في برنامجي كانت عن ذوي الاحتياجات الخاصة ونشاطاتي في الموضوع دا بقالها سنين وأن دا يحصل دا معمول بقصد، علشان تصدر صورة سيئة عني أنا بقالي 39 سنة بشتغل ومفيش حاجه هتهدني بالسهولة دي".