أحمد العوضي يرد على مشككين مسابقة "حق عرب"

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة مليئة بالأسرار، حل النجم أحمد العوضي في ضيافة الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامجها “ع المسرح” والمُذاع على شاشة «الحياة»، ورد خلال اللقاء على مشككين مسابقة حق عرب.

فصرح العوضي قائلًا: “أنا أذكى وأنزه من الشائعات دي وربنا جعلني سبب أكسب أكتر من 200 شخص على مدار شهر رمضان ومن الصعب أني أعرف كل العدد ده ولو حد عشان ظروف صعبة عنده مش هاكسبه شفقة مني لأني لو حابب أساعده هيكون في الخفاء”.

وتابع: “عهد بيني وبين ربنا أنه عمري ما هكسب حد أعرفه وبقابل ناس كتير في الشارع منهم صاحب الكشك اللي بجيب منه حاجتي وصاحب السوبر ماركت ووارد يطلب مني ده.. يعني ميقوليش كسبني؟ ممكن أكسبه؟ بس إزاي؟ بأكد لكم معرفش أكسبه”.

أحمد العوضي ضيف برنامج "ع المسرح"

يعرض لقاء الفنان أحمد العوضي يومي الأحد والإثنين على الحياة في الساعة ٦:٢٠ مساء، والقناة المصرية الأولى في تمام الساعة ١٠:٣٠ مساء، وcbc في تمام ١:٣٠ بعد منتصف الليل.