وليد فواز يكشف لـ "دوت الخليج الفني" نهاية دوره في مسلسل "حق عرب" (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - معتمد، عبد الغني، رباح وغيرهم.. في كل عمل يتواجد به الفنان وليد فواز من المعروف أن هذا العمل سيظل في قلوب وعقول الجمهور وسينجح وذلك بسبب تواجده وتقمصه للأدوار الشر، وكان للفجر الفني نصيب في محاورة النجم وليد فواز ليحدثنا عن دوره في مسلسل “حق عرب ”

الفنان وليد فواز ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

كشف الفنان وليد فواز عن سبب حماسه لمسلسل " حق عرب " أنه من إنتاج شركة سينرجي وأن هذا ليس تعاون بينه وبين الشركة وأيضًا الفنان أحمد العوضي.

موكدًا " يوجد بيننا كيمياء فالتمثيل.



ووصف دوره بالدور الجذاب أو الحراق فكان على يقين تام بنجاح الدور وأنه سيظل في قلوب وعقول الجمهور وهذا ما حدث بالفعل.



وقال إنه لم يخاف من تقديم شخصية رباح أو من كره الجمهور بسببها مؤكدًا من الممكن أن يكرهوا الشخصية ولكن يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الكومي، بالإضافة إلي أني اعتادت على نجاح أدوار الشر.



وأوضح أن غير صحيح أن المخرجين حصره في أدوار الشر فكان يسبقها مسلسل " بين السطور" شخصية ليس علاقة بالشر.

كما كشف فواز عن كواليس مع الفنان أحمد العوضى بأنها جميلة وممتعة للغاية، مضيفًا حدث بيننا موقف طريف في الكواليس وهو أن العوضي يتشاجر معي فيقوم بقطع ملابسي دون أن ينتبه لذلك وحاول أن ينبه أكثر من مرة ولكن هو لم ينتبه إلا بعد مدة، موضحًا أن نهاية رباح على يد عرب السويركي ستكون مأساوية للغاية.