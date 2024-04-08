نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف ووائل الفشني ضيفا "مساء dmc" الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف برنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc"، الفنانة رانيا يوسف والمطرب وائل الفشني، وذلك في حلقة من تقديم الإعلامية جاسمين طه، يوم الخميس المقبل.

تفاصيل حلقة رانيا يوسف في برنامج مساء Dmc

تتحدث رانيا يوسف خلال اللقاء عن رحلتها الفنية وأبرز الأعمال التي قدمتها خلال الفترة الماضية والجديد الذي تستعد لتقديمه، بالإضافة إلى حديث خاص عن مشوارها الفني وأبرز التحديات التي واجهتها.

محاور حلقة وائل الفشني في برنامج مساء Dmc

كما يتحدث وائل الفشني خلال الحوار عن رحلته في عالم الغناء، ويقدم مجموعة من أغانيه خلال الحلقة، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.