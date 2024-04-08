فن ومشاهير

رانيا يوسف ووائل الفشني ضيفا "مساء dmc" الخميس

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ووائل الفشني ضيفا "مساء dmc" الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف برنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc"، الفنانة رانيا يوسف والمطرب وائل الفشني، وذلك في حلقة من تقديم الإعلامية جاسمين طه، يوم الخميس المقبل.

تفاصيل حلقة رانيا يوسف في برنامج مساء Dmc 

 

تتحدث رانيا يوسف خلال اللقاء عن رحلتها الفنية وأبرز الأعمال التي قدمتها خلال الفترة الماضية والجديد الذي تستعد لتقديمه، بالإضافة إلى حديث خاص عن مشوارها الفني وأبرز التحديات التي واجهتها.

محاور حلقة وائل الفشني في برنامج مساء Dmc 

 

كما يتحدث وائل الفشني خلال الحوار عن رحلته في عالم الغناء، ويقدم مجموعة من أغانيه خلال الحلقة، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا