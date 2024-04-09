نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الصباح يطلب من برزك أميد نشر كتاب سيرة ذاتيه عنه.. الحلقة الـ 29 من "الحشاشين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منذ قليل الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "الحشاشين" والذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز، ويشارك به ضمن الماراثون الرمضاني 2024.

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي يعرض على شاشة قناة DMC، بدأت الحلقة باختفاء الهادي نجل حسن الصباح عن قلعة آلموت، وذلك بعد وجوده مع برزك أميد، ويحكي برزك أميد لـ حسن الصباح أنه رأى الهادي في السماء يشبه الملائكة ويطير.

ومن جانب آخر اكتشاف السلطان السلجوقي بروكياروق، خيانة الوزير سراج الدين، ومعرفته أنه باطني من أتباع حسن الصباح، وذلك عندما أرسل حسن الصباح رسالة إليه، وأخذها الملك عن طريق الصدفة.

طلب حسن الصباح من برزك أميد، أن ينشر كتاب سيرته الذاتية في جميع البقاع المحيطة، ليعرفوا من هو حسن الصباح، صاحب مفتاح الجنة، وهو ما حدث بالفعل؛ إذ قرأ العالم أجمع هذا الكتاب.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.

موعد مسلسل “الحشاشين”

أعلنت قنوات dmc عن مواعيد عرض مسلسل “الحشاشين” للنجم كريم عبد العزيز، حيث ستقوم القناة بنقل أحداث المسلسل طوال الشهر المبارك، في تمام التاسعة وربع مساءًا على dmc، وسيتم عرضها بشكل حصري عبر شاشة القناة، ويمكن ضبط تردد القناة من خلال:-

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12092.

معدل الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.