نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التحضيرات لـ العرض الخاص لفيلم "شقو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدء منذ قليل التحضيرات الخاصة لفيلم شقو في أحدي مولات مصر، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في دور العرض السينمائية منذ اليوم لينافس مع افلام عيد الفطر المبارك.

وقد كشف المنتج أحمد السبكي عن موعد طرح فيلم "شقو"، من بطولة النجوم عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني.

وشارك أحمد السبكي جمهورة، صورة له عبر صفحته الشخصية، موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وظهر في الصور عمرو يوسف ودينا الشربيني ومحمد ممدوح، وعلق عليها قائلا: "شقو فيلم عيد الفطر 2024 باذن الله. انتظروا الإعلان الرسمي قريبا".

شقو

تفاصيل فيلم شقو

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم

فيلم شقو

أبطال فيلم شقو

فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليا ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي