انت الأن تتابع خبر إحالة أبطال زوجة واحدة لا تكفي إلى النيابة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحالت وزارة الإعلام الكويتية كاتبة وأبطال مسلسل زوجة واحدة لا تكفي للنيابة مع إلغاء عرض مسرحية "في زين الزمان" على خلفية اثارة العمل للجدل بالمواضيع والقضايا التي تم طرحها والتي لاقت استنكارا كبيرا بالأوساط الكويتية، باعتباره حمل إساءة إلى قيم المجتمع الكويتي.

وتباينت ردود الفعل على إحالة النجوم للنيابة، بين مؤيدين للقرار باعتبار أن المسلسل أساء بالفعل إلى المجتمع الكويتي، وبين مدافعين عن العمل باعتباره في النهاية عملاً درامياً لم يشر إلى الكويت تحديداً.

وتصدر هاشتاق #كلنا_هدى_حسين ، منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت المحامية مريم المؤمن، أن المسلسل لا يوجد دليل واحد على أنه مسلسل كويتي خاصة أن أبطال العمل من كافة بلاد الوطن العربي.

وأكدت أن المسلسل من المستحيل أن يخرج بفرح وسرور لأنها في النهاية حبكة درامية، مشيرة إلى أن المشاكل التي عرضت في المسلسل واقعية وموجودة على رغم كونها لا تمثل الكويت ولكن تمثل الوطن العربي، والدليل أن الممثلين من كافة الجنسيات، خليجين ومصريون ومن بلاد الشام: "من كل بحر قطرة".

واستعرضت مريم المؤمن ملف كبير من الأحكام الجنائية الصادرة هذا العام، مشيرة إلى أن هناك قضايا جنسية مثلما حدث مع الفنانة ليلى عبدالله في المسلسل واستدراجها وتصويرها من أجل تهديدها بالفيديو، بالإضافة إلى قضايا إثبات زواج مثلما حدث في المسلسل.

وأكدت أن المسلسل لا يمت للكويت بصلة خاصة أنها تابعت المسلسل بشكل دقيق منذ الحلقة الأولى ولم تجد ما يدل على أنه يدور أحداثه في الكويت، مشيرة إلى أن ملابس رجال الشرطة وعربات الإسعاف لا تحمل الهوية الكويتية، متابعة: "حتى لوحات السيارات تم تأليفها"، وتعليقاً على اللهجة أكدت أنه لا يمكن التحكم فيها إلا أن هناك لغات مختلفة منها المصري والكويتي والسوري واللبناني.

وتابعت: "المسلسل لا يمثل الكويت، المجتمع مو كله جرائم"، مؤكدة أنه لا يمكن القول بإن المسلسل أساء إلى المجتمع الكويتي، معبرة عن اعتقادها بإن إحالة الممثلين إلى النيابة العامة ليس للإساءة إلى القيم ولكن من أجل تهدئة الرأي العام بسبب الهجوم على المسلسل على مواقع السوشيال ميديا.

وتوقعت أن يتم حفظ تلك القضية مثل قضية غسيل أموال المشاهير، أو سيخرج صناع العمل براءة لأنه لا يوجد دليل ضدهم.

وكانت وزارة الإعلام أحالت صناع المسلسل للنيابة بالإضافة إلى إلغاء عرض مسرحية "في زين الزمان" والتي كان من المقرر عرضها في عيد الفطر المبارك، وعلى الرغم من عدم ذكر اسم المسلسل ربط الجمهور بين هذا القرار وإيقاف عرض المسرحية لنفس الكاتبة والأبطال.

وفي الوقت ذاته أطلق محبو الفنانة هدى حسين، حملة لمساندتها، تحت هاشتاق "كلنا هدى حسين"، وكتب بعضهم: "كبرنا على مسرحيات هدى حسين وأعمالها الفنية، ندين لها بالكثير، رقابتكم مسطرتها مايلة، ‏الشمس ما تتغطى بمنخل"، "كيف عمل راقي وممثلين قاعدين يتهاجموا بطريقة غير عادية عشان عمل فنّي يمثّل مشاكل مجتمعاتنا".

وأعلنت الشركة المنتجة لمسرحية "في زين الزمان" للفنانة هدى حسين اعتذار عن وقف عرض المسرحية وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الوطني الذي وجه إلى شركة joy بصفتها الشركة المنتجة بشأن عدم موافقة اللجنة على إجازة المسرحية وذلك بسبب عرض كاتبة المسرحية، هبة مشاري، وبعض الممثلين إلى النيابة على خلفية مسلسل تلفزيوني تضمن إساءة إلى قيم المجتمع الكويتي.