نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود عبد المغني يقتل سمية الخشاب.. أحداث الحلقة الآخيرة لمسلسل" بـ100 راجل " في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

بدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل بـ100 راجل بقتل مشيقة لـ هاني انتقامًا لزوجها صقر وتطلب من عبد الله أن يحضر لها صبيح لتقوم بقتله، تعود غالية للمنزل بعد أن ساعدت مشيقة في قتل هاني لتسألها عائشة عن أين ذهبت مع مشيقة لتكذب غالية وتخبرها أنهما كان يزورا أحد أقارب صقر.

تذهب غالية للشيخ برهان والد المحامي خالد لتخبره عن كيف وصلت لتجارة السلاح من البداية وتطلب منه أن يساعدها لكي تترك الطريق الخاطئ ليوفق الشيخ برهان على مساعدتها، ولكن يدخل خالد ليقوم بطرد غالية وإخبارها أنه سيترك العمل بالشركة، وذلك بعد معرفته أنهم يتاجرون في السلاح.

يذهب عبد الله لـ غالية ويخبرها أنه كان يحبها منذ وقت طويل ولكنها كانت دائمًا تخبره أنه أخيها لتسأله غالية عن سبب وجود السلاح معه ليخبرها أن مهران طلب منه قتلها ويطلق عليها الرصاص ويطلب الإسعاف لكي ينقذها، يعترف عبد الله أنه حاول قتل غالية وأن مهران من طلب منه هذا ليتم القبض على مهران وتتبرع مشيقة بكل ممتلكاتها لدار الأيتام كما أرادت غالية، تأتي الشرطة لتسأل غالية عن من أطلق النار وأن عبد الله اعترف أنه حاول قتلها لكن تنفي غالية أن عبد الله حاول قتلها وأن هذا حدث أثناء تنظيف السلاح لتنطلق منه الرصاصة بها.

أبطال مسلسل بـ100 راجل

مسلسل بـ100 راجل ينتمي للدراما الشعبية وتدور أحداثه في الحارة المصرية، إنتاج ممدوح شاهين، إخراج إبرام نشأت، تأليف محمود حمدان، يشارك في بطولته نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبدالمغني، محمد عبدالعظيم، هالة فاخر، إبراهيم السمان، محمد القس.

مواعيد عرض مسلسل بـ 100 راجل



ويعرض مسلسل بـ 100 راجل، في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 11:00 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 3:30 صباحًا، عبر قناة النهار، ويعرض في تمام الساعة 9 مساءً عبر قناة صدى البلد، وفي تمام الساعة 12 منتصف الليل عبر قناة صدى البلد 2.

