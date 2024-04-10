نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد صلاة العيد في الإمارات في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

صلاة العيد من السنة النبوية أول أيام عيد الفطر المبارك، وبوقت الصلاة ينتهي وقت إخراج زكاة الفطر، فصلاة العيد من أهم الشعائر ومظاهر العيد لدى المسلمين، فمن السنة أداء صلاة العيد بالمساجد والساحات العامة، حيث هناك كثير من الشعائر وقت صلاة العيد.



تؤدى صلاة عيد الفطر ركعتين، في الركعة الأولى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وبعدها يكبر سبع تكبيرات، بعدها تكبيرة الركوع، ثم يقرأ سورة الفاتحة وسورة قصيرة.

والركعة الثانية يكبر الإمام خمس تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أيضًا، ويقرأ سورة الفاتحة وسورة قصيرة.

من السنة ترديد “سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر” بين كلّ تكبيرتَين.

موعد صلاة العيد



وقت صلاة العيد يكون بعد أن ترتفع الشمس إلى قدر رمح، أي في مستوى مرتفع عن الأفق، وتعادل مترين، وتنتهي في وقت زوال الشمس.

ويُقَدّر بمرور ربع ساعة بعد شروق الشمس، وينتهي وقتها بزوال الشمس.

مواقيت صلاة العيد في دولة الإمارات:



أبوظبي: 6:12 صباحًا

دبي: 6:10 صباحًا

الشارقة: 6:07 صباحًا

أم القيوين: 6:07 صباحًا

الفجيرة: 6:05 صباحًا

الظفرة: 6:17 صباحًا

عجمان: 6:07 صباحًا

رأس الخيمة: 6:05 صباحًا

العين: 6:06 صباحًا

خورفكان: 6:05 صباحًا.